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कभी नाली के पानी जैसा लिक्विड, तो कभी सांप! 10 रुपये की फ्रूटी का गंदा हाल, बच्ची की तबीयत बिगड़ी

इन दिनों सोशल मीडिया पर फ्रूटी की क्वालिटी को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं. एक बच्ची ने फ्रूटी पी और उसकी तबीयत खराब हो गई. पैकेट के अंदर सांप जैसा जंतु मिला. वहीं एक वीडियो में गंदा पानी मिला.

By: Deepika Pandey | Published: June 15, 2026 6:56:48 PM IST

फ्रूटी मैंगो जूस पर उठ रहे सवाल
फ्रूटी मैंगो जूस पर उठ रहे सवाल


Dirty Liquid in Frooti: छत्तीसगढ़ से एक मामला सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तीन साल की बच्ची ने पैकेट वाला मैंगो जूस (फ्रूटी) लिया, जिसमें से सांप जैसी दिखने वाला जंतु निकला है. इस जूस को पीने के कारण बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल लेकर जाया गया. परिजनों ने आनन-फानन में बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है. इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें से गंदा पानी जैसा तरल पदार्थ निकला. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने फ्रूटी की क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं. 

फ्रूटी की पाइप में फंसा जंतु

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र के ग्राम करेली बड़ी में डोमेश साहू की बेटी ने 10 रुपये की फ्रूटी ली और पी ली. जूस पीते हुए फ्रूटी के पाइप में कुछ फंस गया. बच्ची ने पेट दर्द की बात कही, तो वे बच्ची को अस्पताल पहुंचाया. वे उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मगरलोड लेकर गए. वहां उसकी हालत अब स्थिर बनी हुई है. बच्ची के मां-बाप को जब कुछ शक हुआ, तो उन्होंने  फ्रूटी का पैकेट फाड़कर देखा, तो उनके होश उड़ गए. पैकेट में सांप और केंचुए जैसा पदार्थ मिला. 

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दुकानदार के खिलाफ होगी कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने पैकेट को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू की. साथ ही तरल पदार्थ को जांच के लिए रायपुर प्रयोगशाला भेजा गया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि फ्रूटी की एक्सपायरी डेट समाप्त नहीं हुई थी. हालांकि दुकानदार के पास वैध लाइसेंस नहीं थी. दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है. 

फ्रूटी में निकला गंदा पानी

इससे पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें फ्रूटी के पैकेट के अंदर काले रंग का तरल पदार्थ मिला. जूस में थोड़ा तरल पीले रंग का था लेकिन नीचे की तरफ काले रंग का गंदा पानी मिला. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने फ्रूटी की क्ववालिटी पर सवाल उठाए, तो कुछ लोगों ने यूजर पर ही सवाल उठा दिए कि उन्होंने ही इसमें कुछ मिलाया है.

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