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Chhattisgarh Crime News: डोंगरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 किलो गांजा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh Crime News: राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके पास से 5 किलो से ज्यादा गांजा और मोटरसाइकिल जब्त की गई.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 24, 2026 7:23:04 PM IST

5 किलो गांजा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
5 किलो गांजा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार


Chhattisgarh Crime News: राजनांदगांव जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में डोंगरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गांजा परिवहन करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये का गांजा और एक मोटरसाइकिल भी जप्त की गई है.

जेल रोड पर पकड़े गए आरोपी

दरअसल, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में डोंगरगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो लोग मोटरसाइकिल से गांजा परिवहन कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जेल रोड चौथान मोड़ के पास घेराबंदी कर आरोपी मोहित उर्फ मोंटू मालेकर और एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ लिया.

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आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया

तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से करीब 5 किलो 610 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपये आंकी गई है, और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई. कुल जप्ती करीब ढाई लाख रुपये की बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है. पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी मोहित मालेकर के खिलाफ पहले से ही करीब 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी सामने आई है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

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Tags: chhattisgarh crime newsdongargarh police
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