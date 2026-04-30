Dongargarh illegal liquor raid: डोंगरगढ़ में अवैध शराब पर बड़ा एक्शन,  27 पेटी शराब जब्त, बॉटलिंग प्लांट का खुलासा

Dongargarh illegal liquor raid: डोंगरगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. ग्राम कातुलवाही, जो ग्राम मुसरा के पास स्थित है, वहां छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब, खाली बोतलें और बॉटलिंग सामग्री बरामद की गई. इस कार्रवाई के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

गुप्त सूचना पर आबकारी विभाग की छापेमारी

जानकारी के अनुसार, आबकारी विभाग की टीम को अवैध शराब कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी. इसी के आधार पर टीम ने ग्राम कातुलवाही में छापा मारते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. छापेमारी के दौरान करीब 27 पेटी मध्य प्रदेश की अवैध शराब जब्त की गई.

अवैध बॉटलिंग प्लांट का खुलासा

कार्रवाई के दौरान मौके से बड़ी संख्या में खाली बोतलें और ढक्कन भी बरामद किए गए. इससे यह साफ हुआ कि वहां अवैध रूप से शराब की बॉटलिंग की जा रही थी. इस खुलासे ने क्षेत्र में चल रहे संगठित अवैध कारोबार की पुष्टि कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, इस इलाके में लंबे समय से अवैध शराब का धंधा संचालित हो रहा था. हालांकि, स्थानीय पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी या फिर इसे नजरअंदाज किया गया. इस वजह से अब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं.

पहले भी सामने आ चुके हैं नाम, कार्रवाई पर संदेह

बताया जा रहा है कि इससे पहले सोशल मीडिया पर कुछ शराब कारोबारियों के नाम सामने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खारिज करते हुए अपनी कार्रवाई का दावा किया था. इसके बावजूद इतनी बड़ी बरामदगी ने उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहले उजागर हो चुकी अवैध शराब फैक्ट्री के मुख्य आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे हैं. इस कारण पुलिस की कार्यशैली पर सवाल और गहरा गया है कि आखिर इतने समय बाद भी आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंचा जा सका.

संगठित नेटवर्क की आशंका

इतनी बड़ी मात्रा में शराब और बॉटलिंग सामग्री की बरामदगी यह संकेत देती है कि क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार संगठित तरीके से चल रहा है. ऐसे में संरक्षण या मिलीभगत की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता. इस पूरी कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस की लगातार सख्ती के दावों के बावजूद यह नेटवर्क आखिर कैसे सक्रिय रहा. अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या ठोस कार्रवाई होती है और जिम्मेदारों पर कब तक शिकंजा कसता है.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.