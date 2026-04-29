Home > छत्तीसगढ़ > Gaurela water tank collapse: गौरेला में जर्जर पानी की टंकी अचानक ढही,लोगों का फूटा गुस्सा, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

Gaurela water tank collapse: गौरेला में जर्जर पानी की टंकी अचानक ढही,लोगों का फूटा गुस्सा, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

Gaurela water tank collapse: गौरेला के वार्ड क्रमांक 1, पतेरा टोला में वर्षों से जर्जर पानी की टंकी अचानक ढह गई, जिससे आसपास के घरों में पानी भर गया और नुकसान हुआ. हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया. स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 29, 2026 3:30:56 PM IST

गौरेला में जर्जर टंकी ढही
गौरेला में जर्जर टंकी ढही


Gaurela water tank collapse: छत्तीसगढ़ के गौरेला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1, पतेरा टोला में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. वर्षों से जर्जर हालत में खड़ी पानी की टंकी अचानक भरभराकर ढह गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी. पानी की टंकी

स्थानीय लोगों के अनुसार यह पानी की टंकी पिछले करीब 10 वर्षों से बंद पड़ी थी और पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी. इसकी हालत को लेकर पहले भी नगर पालिका को कई बार अवगत कराया गया था. रहवासियों का कहना है कि पानी की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने हाल ही में टंकी में फिर से पानी भरना शुरू किया, जबकि उसकी हालत बेहद खराब थी.

You Might Be Interested In

अचानक ढही टंकी, हजारों लीटर पानी फैला

जैसे ही टंकी में पानी का दबाव बढ़ा, वह अचानक ढह गई. इसके बाद हजारों लीटर पानी तेज बहाव के साथ आसपास के घरों और आंगनों में घुस गया. गनीमत रही कि घटना के समय टंकी के पास कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई. पानी के तेज बहाव से कई घरों में पानी भर गया और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

ग्रामीणों में भारी आक्रोश

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया. उन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया. रहवासियों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद टंकी की मरम्मत या हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह हादसा हुआ. प्रशासन ने मौके का निरीक्षण कर आगे आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है और मामले की जांच की बात कही है.

Disclaimer- The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: Gaurela Pendra Marwahi Newsgaurela water tank collapsehome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Gaurela water tank collapse: गौरेला में जर्जर पानी की टंकी अचानक ढही,लोगों का फूटा गुस्सा, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gaurela water tank collapse: गौरेला में जर्जर पानी की टंकी अचानक ढही,लोगों का फूटा गुस्सा, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप
Gaurela water tank collapse: गौरेला में जर्जर पानी की टंकी अचानक ढही,लोगों का फूटा गुस्सा, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप
Gaurela water tank collapse: गौरेला में जर्जर पानी की टंकी अचानक ढही,लोगों का फूटा गुस्सा, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप
Gaurela water tank collapse: गौरेला में जर्जर पानी की टंकी अचानक ढही,लोगों का फूटा गुस्सा, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप