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Dhamtari news: भर्ती में बार-बार असफलता से टूटा सपना, धमतरी में 26 वर्षीय युवक ने उठाया आत्मघाती कदम

Dhamtari news:  धमतरी के गुजराती कॉलोनी में 26 वर्षीय युवक यशवंत साहू ने भर्ती परीक्षाओं में लगातार असफलता से निराश होकर आत्मघाती कदम उठा लिया. युवक पुलिस और सेना में भर्ती होकर वर्दी पहनने का सपना देख रहा था.

By: Ranjana Sharma | Published: April 30, 2026 3:19:30 PM IST

वर्दी पहनने का सपना अधूरा, मानसिक तनाव ने ली जान
वर्दी पहनने का सपना अधूरा, मानसिक तनाव ने ली जान


​Dhamtari news: परीक्षाओं का दबाव और सपनों को पूरा न कर पाने का गम युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ता जा रहा है. ताजा मामला धमतरी के गुजराती कॉलोनी (कोतवाली थाना क्षेत्र धमतरी) से सामने आया है, जहाँ वर्दी पहनने का सपना देख रहे 26 वर्षीय एक होनहार युवक ने लगातार मिल रही असफलता से तंग आकर आत्मघाती कदम उठा लिया.

​वर्दी पहनने का था सपना

जानकारी के अनुसार, मृतक यशवंत साहू (26 वर्ष) पिछले काफी समय से पुलिस और सेना (आर्मी) की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटा था. परिजनों ने बताया कि यशवंत एक मेधावी छात्र था और उसका एकमात्र लक्ष्य देश सेवा के लिए वर्दी पहनना था.

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​डिप्रेशन और हताशा बनी वजह

​घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि यशवंत कई बार भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल हुआ, लेकिन हर बार महज कुछ अंकों के फासले से उसका चयन रुक जाता था. बार-बार मिलने वाली इस निराशा ने उसे अवसाद (डिप्रेशन) की ओर धकेल दिया. इसी मानसिक तनाव के चलते उसने अपने जीवन कीआ लीला समाप्त कर ली.

​पुलिस की कार्रवाई और जांच

​सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ​प्राथमिक जांच में मामला भर्ती परीक्षाओं में असफलता से जुड़ी हताशा का लग रहा है. ​पुलिस युवक के मोबाइल फोन का तकनीकी विश्लेषण कर रही है. परिजनों और मित्रों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जा सके.

​एक गंभीर चेतावनी

​यह घटना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के मानसिक संघर्ष को उजागर करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि करियर की दौड़ में युवाओं को मानसिक संबल और उचित मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि वे असफलता को जीवन का अंत न मानकर एक पड़ाव के रूप में देखें.

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Tags: exam failure stress
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