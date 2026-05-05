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Themli Island mini Maldives: धमतरी का ‘ठेमली आइलैंड’ बनेगा छत्तीसगढ़ का ‘मिनी मालदीव’, 5 करोड़ से होगा विकास

Themli Island mini Maldives: धमतरी के गंगरेल बांध स्थित ठेमली आइलैंड को 5 करोड़ रुपये की लागत से ‘मिनी मालदीव’ के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां इको-कॉटेज, एडवेंचर जोन, योग सेंटर और कई पर्यटक सुविधाएं बनाई जाएंगी.

By: Ranjana Sharma | Published: May 5, 2026 1:13:29 PM IST

गंगरेल बांध के बीच स्थित ठेमली आइलैंड को मिलेगा नया रूप
गंगरेल बांध के बीच स्थित ठेमली आइलैंड को मिलेगा नया रूप


Themli Island mini Maldives: धमतरी गंगरेल बांध के शांत जल के बीच स्थित ठेमली आइलैंड अब छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र पर एक नए आकर्षण के रूप में उभरने जा रहा है. जिला प्रशासन ने इसे ‘मिनी मालदीव’ के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसके लिए करीब ₹5 करोड़ का डीपीआर (DPR) बनाया गया है. कलेक्टर अविनाश मिश्रा की पहल पर 21 एकड़ में फैले इस टापू को इको-टूरिज्म के अंतरराष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा. गंगरेल बांध से महज 10 मिनट की नाव यात्रा के बाद पहुंचने वाला यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और सुकून भरे वातावरण के लिए पहले से ही जाना जाता है.

इको-फ्रेंडली लग्जरी का अनुभव

परियोजना के तहत यहां 12 लग्जरी इको-कॉटेज बनाए जाएंगे, जिनका डिजाइन ‘जीरो फुटप्रिंट’ कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा. निर्माण में बांस, धातु कला (ढोकड़ा) और कोटा स्टोन जैसी स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा. हर कॉटेज में प्राइवेट डेक और प्लंज पूल की सुविधा होगी, जो पर्यटकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव देगी.

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पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण

आइलैंड पर बटरफ्लाई पार्क, बर्ड वॉचिंग टॉवर, लेकसाइड कैफे, इनफिनिटी पूल और सनसेट व्यू पॉइंट विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा एडवेंचर हब, इंडोर-आउटडोर गेम्स और आयुर्वेद-योग केंद्र भी बनाए जाएंगे, जिससे यह स्थान पर्यटन के साथ वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित होगा.

स्थानीय संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा

परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय समुदाय को जोड़ना है. बोटिंग के दौरान पर्यटकों को डूबान क्षेत्र के गांवों का भ्रमण कराया जाएगा, जिससे वे स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से जान सकेंगे. साथ ही, महिला स्व-सहायता समूहों और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्य पूरी तरह पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर किए जाएंगे. कचरा प्रबंधन, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. प्रथम चरण में ₹1 करोड़ की लागत से पाथवे और लाइटिंग का कार्य शुरू हो चुका है. धमतरी का यह ‘मिनी मालदीव’ आने वाले समय में न केवल प्रदेश के पर्यटन को नई पहचान देगा, बल्कि प्रकृति और आधुनिक सुविधाओं के संगम का एक अनूठा उदाहरण भी बनेगा.

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Tags: dhamtari tourism projectthemli island mini maldives
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