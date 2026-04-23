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Dhamtari news: धमतरी में आकाशगंगा कॉलोनी चोरी का खुलासा, एमपी से आरोपी गिरफ्तार, तीन साथी फरार

Dhamtari news: धमतरी की आकाशगंगा कॉलोनी में फरवरी में हुई सिलसिलेवार चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में एक आरोपी दिनेश बबानिया को मध्य प्रदेश के धार जिले से गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके तीन साथी अभी फरार हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 23, 2026 6:20:39 PM IST

आकाशगंगा कॉलोनी सेंधमारी केस सुलझा, धार से चोर दबोचा
आकाशगंगा कॉलोनी सेंधमारी केस सुलझा, धार से चोर दबोचा


Dhamtari news: शहर की आकाशगंगा कॉलोनी में फरवरी माह में हुई सिलसिलेवार सेंधमारी की घटनाओं को सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को मध्य प्रदेश के धार जिले से गिरफ्तार किया है. आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे और नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया.

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​चार मकानों को बनाया था निशाना

​अधिकारियों ने बताया कि 7 और 8 फरवरी 2026 की दरमियानी रात आकाशगंगा कॉलोनी (फेज-1 और फेज-2) के चार सूने मकानों में चोरी की वारदात हुई थी. उस समय परिवार किसी निजी कार्य से बाहर गए हुए थे. इस मामले में कोतवाली थाने में चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं. गिरोह ने कुल 1 लाख 28 हजार 200 रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पार कर दी थी.

ऐसे करते थे चोरी

​जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपियों का तरीका बेहद पेशेवर था. वे रात 11 से सुबह 3 बजे के बीच ऐसे घरों को चुनते थे जहां ताला लगा होता था. मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर वे अलमारी से कीमती सामान निकालते थे. सीसीटीवी फुटेज में 8 फरवरी की सुबह चार संदिग्धों को देखा गया था, जो वारदात के बाद बस स्टैंड से फरार हो गए थे.

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​तकनीकी जांच और गिरफ्तारी

​पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, टावर डंप और सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया. इसी दौरान पता चला कि कोरबा और अंबिकापुर में भी इसी तरह की वारदातें हुई हैं. साक्ष्यों के आधार पर एक विशेष टीम मध्य प्रदेश भेजी गई. धार जिले के टांडा क्षेत्र में नौ दिनों तक चले अभियान के बाद दिनेश बबानिया (28 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया.

​बरामदगी और कार्रवाई

​आरोपी के कब्जे से एक सोने की अंगूठी और चोरी में प्रयुक्त औजार (कटर, पेचकस, पाना) बरामद किए गए हैं. पूछताछ में आरोपी ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल फरार तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

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Tags: akashganga colony theftdhamtari news
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