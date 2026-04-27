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Dhamtari Administration: युवा फेस्ट के बाद एक्शन मोड में धमतरी प्रशासन: 1 मई से शुरू होगा ‘सुशासन तिहार’

Dhamtari Administration: धमतरी में  युवा फेस्ट 2026” के बाद प्रशासन अब एक्शन मोड में है. 1 मई से 10 जून तक ‘सुशासन तिहार’ आयोजित होगा, जिसमें जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा. पेयजल, बिजली और कृषि तैयारियों पर विशेष फोकस रहेगा.

By: Ranjana Sharma | Published: April 27, 2026 8:44:01 PM IST

अब फील्ड पर दिखेगा काम, कलेक्टर के सख्त निर्देश
अब फील्ड पर दिखेगा काम, कलेक्टर के सख्त निर्देश


Dhamtari Administration: धमतरी में युवा फेस्ट 2026 के सफल आयोजन के बाद अब धमतरी जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने स्पष्ट संकेत दिए कि अब फोकस केवल आयोजनों पर नहीं, बल्कि योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और ठोस परिणामों पर रहेगा.

फाइलों से निकलकर जमीन पर उतरे योजनाएं

बैठक में कलेक्टर ने विभागवार योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे. उन्होंने अधिकारियों से नियमित फील्ड विजिट करने, जमीनी स्थिति का आकलन करने और वास्तविक फीडबैक के आधार पर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा.

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1 मई से 10 जून तक चलेगा ‘सुशासन तिहार 2026

कलेक्टर ने बताया कि जिले में 1 मई से 10 जून तक ‘सुशासन तिहार 2026’ का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में समाधान शिविर लगाए जाएंगे, जहां आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा. साथ ही सभी विभागों को 30 अप्रैल तक लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए गए.

पेयजल और बिजली समस्याओं पर सख्त निर्देश

भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट, खराब हैंडपंप और बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता में रखा गया है. कलेक्टर ने साफ कहा कि इन मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए.

खरीफ सीजन की तैयारी, कालाबाजारी पर नजर

कृषि विभाग को खरीफ सीजन से पहले खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी रखने और दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा गया. खाद्य विभाग को राशन वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए.

प्रशासन की असली परीक्षा अब ‘सुशासन तिहार’ में

बैठक में जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र ठाकुर, अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन सिंह, सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. अब प्रशासन की असली परीक्षा ‘सुशासन तिहार’ के दौरान होगी, जहां कार्यों का मूल्यांकन फाइलों से नहीं, बल्कि जमीनी परिणामों से किया जाएगा.

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Tags: dhamtari administrationgood governance festival 2026
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