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Dhamtari News: ‘हाथी का दांत’ बना सिलौटी का BSNL टावर, अब किस्तों में चोरी हो रहा वजूद; बड़े हादसे की आहट

Dhamtari News: धमतरी के सिलौटी गांव में 15 साल पुराना BSNL टावर बिजली और जनरेटर के बिना बेकार पड़ा है, जिससे असामाजिक तत्वों ने उसका सामान चोरी करना शुरू कर दिया है.

By: Preeti Rajput | Published: April 26, 2026 6:35:54 PM IST

धमतरी के सिलौटी गांव में 15 साल पुराना BSNL टावर बिजली और जनरेटर के बिना बेकार पड़ा है.
धमतरी के सिलौटी गांव में 15 साल पुराना BSNL टावर बिजली और जनरेटर के बिना बेकार पड़ा है.


Dhamtari News: धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम सिलौटी में सरकारी लापरवाही का एक ऐसा ढांचा खड़ा है, जो सुविधाओं के नाम पर शून्य और खतरे के नाम पर सौ प्रतिशत है. 15 साल पहले लगा 40 मीटर ऊंचा बीएसएनएल (BSNL) टावर आज तक बिजली कनेक्शन और जनरेटर का इंतजार कर रहा है, लेकिन विभाग की इस सुस्ती का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों ने टावर को ही ‘साफ’ करना शुरू कर दिया है.

तैयारी अधूरी लेकिन लापरवाही पूरी

करीब डेढ़ दशक पहले जब कोर्रा क्षेत्र में संचार क्रांति के सपने दिखाए गए थे, तब सिलौटी के तालाब के पास जोरातराई मार्ग पर यह टावर खड़ा किया गया था. विडंबना देखिए कि 15 साल बीत जाने के बाद भी विभाग यहाँ विद्युत कनेक्शन तक नहीं करा पाया है. इतना ही नहीं, पावर हाउस का ढांचा तो खड़ा है लेकिन उसके भीतर आज तक जनरेटर नहीं पहुंचा. बिना पावर बैकअप और बिजली के, यह टावर महज लोहे का एक निर्जीव खंभा बनकर रह गया है.

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चोरों की ‘नजर’ पर विभाग बेखबर

विभागीय उदासीनता ने अब असामाजिक तत्वों को न्योता दे दिया है. सुनसान स्थान का फायदा उठाकर रात के समय टावर के महत्वपूर्ण सपोर्टिंग एंगल और नट-बोल्ट गायब किए जा रहे हैं. अब तक कई क्विंटल लोहा चोरी हो चुका है, जिससे टावर की मजबूती खत्म हो रही है. विभागीय अधिकारियों की इस बेरुखी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.

हादसे को दावत देता ‘खोखला’ ढांचा

यह टावर पूर्व में भी आंधी-तूफान के दौरान धराशायी हो चुका है. अब दोबारा खड़े किए गए इस टावर के बेस और एंगल को जिस तरह काटकर निकाला जा रहा है, उससे इसके दोबारा गिरने का खतरा बढ़ गया है.

बड़ा सवाल: अगर यह जर्जर और खोखला हो चुका टावर किसी राहगीर या मवेशी पर गिरता है, तो इस अनहोनी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या विभाग किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही जागेगा?

ग्रामीणों का पक्ष: 

“हम 15 साल से टावर को सिर्फ देख रहे हैं, इसका लाभ कभी नहीं मिला. अब यह टावर हमारी जान के लिए खतरा बनता जा रहा है. शासन-प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए.” स्थानीय ग्रामीणों में सोमप्रकाश साहू, नीतेश साहू, रामलाल साहू, राजेश साहू, संतोष साहू, शंकर निषाद, कवींद्र मार्कंडेय, लोकेश सिन्हा, भूपेंद्र यादव, रामकुमार आदि ने इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है.

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Tags: dhamtari newsgovernment negligence IndiaSilouti village BSNL tower
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