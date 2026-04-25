Dhamtari Road Accident: सेमरा मोड़ पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौत, चालक फरार

Dhamtari Road Accident: धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना से इलाके में शोक की लहर फैल गई है. जानकारी के अनुसार, हादसा सेमरा मोड़ के पास हुआ. मृतक की पहचान सिर्वे गांव निवासी बंदे राम के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि बंदे राम भखारा से अपने गांव सिर्वे की ओर बाइक से लौट रहा था. इसी दौरान सेमरा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

भीषण टक्कर, मौके पर ही मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर भीड़ जुट गई. हादसे की जानकारी मिलते ही भखारा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

घटना के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है. साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी जारी है, ताकि आरोपी तक जल्द पहुंचा जा सके. इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खतरे को उजागर कर दिया है. पुलिस ने आम नागरिकों से सड़क पर सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है.

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