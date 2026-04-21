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धमतरी में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 192 आरक्षकों का एक साथ तबादला; पूरे जिले में खलबली

Dhamtari Police Transfer: धमतरी में पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने एक साथ बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी कर दिया. प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए 192 आरक्षकों को इधर-उधर कर दिया गया.

By: Preeti Rajput | Published: April 21, 2026 4:01:07 PM IST

धमतरी में पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने एक साथ बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी कर दिया.
धमतरी में पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने एक साथ बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी कर दिया.


Dhamtari Police Transfer: धमतरी जिले के पुलिस महकमे में मंगलवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने एक साथ बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी कर दिया. प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए 192 आरक्षकों को इधर-उधर कर दिया गया, जिससे पूरे विभाग में खलबली मच गई है.

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जानकारी के अनुसार, जिले के कई थानों में लंबे समय से जमे आरक्षकों को हटाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थ कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने संकेत दिया है कि अब कार्यप्रणाली में कसावट और पारदर्शिता लाने पर जोर रहेगा. इस फैसले से उन कर्मियों में चिंता देखी जा रही है, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ बना ली थी.

जिलेभर के थाने आए दायरे में

जारी सूची में किसी एक थाना क्षेत्र को नहीं, बल्कि पूरे जिले को शामिल किया गया है. धमतरी, अर्जुनी, कुरुद, मगरलोड, नगरी, सिहावा, भखारा और रुद्री सहित कई थानों व चौकियों में तैनात आरक्षकों को नई जगह भेजा गया है. इससे जिले के लगभग हर प्रमुख थाना प्रभावित हुआ है.

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तत्काल जॉइनिंग के सख्त निर्देश

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी तबादला किए गए महिला एवं पुरुष आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा. आदेश की अवहेलना करने वालों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. इस बड़े फेरबदल के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि नई तैनाती के बाद पुलिसिंग व्यवस्था में कितना सुधार आता है. फिलहाल पुलिस लाइन से लेकर थानों तक इस “थोक तबादले” की चर्चा जोरों पर है.

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Tags: constable reshuffle ChhattisgarhDhamtari police transferpolice transfer news India
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