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Dhamtari police action: धमतरी पुलिस की कार्रवाई, देशी शराब के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

Dhamtari police action: धमतरी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके पास से 42 बीयर, 15 पौवा देशी शराब और एक स्कूटी जब्त की गई. पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 2, 2026 6:42:46 PM IST

देशी शराब के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार
देशी शराब के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार


Dhamtari police action: अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धमतरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग प्रकरणों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 42 नग बीयर, 15 पौवा देशी शराब और एक स्कूटी समेत कुल 30,080 रुपये की सामग्री जब्त की है. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिलेभर में अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में पुलिस टीमों को सक्रिय कर विभिन्न स्थानों पर निगरानी और छापेमारी की जा रही है.

भखारा थाना क्षेत्र में दबिश

थाना भखारा पुलिस को ग्राम कोसमर्रा में अवैध शराब बिक्री की शिकायत मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और आरोपी ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कंवर (32) को रंगे हाथों पकड़ लिया. उसके कब्जे से 15 पौवा देशी शराब और 500 रुपये नकद जब्त किए गए. आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. दूसरी कार्रवाई में सिटी कोतवाली पुलिस ने रूद्री रोड स्थित लक्की चॉइस सेंटर के पास घेराबंदी कर स्कूटी से अवैध शराब परिवहन कर रहे दो युवकों को पकड़ा. आरोपियों की पहचान विवेक साहू (26) और विकास बक्सी (27) के रूप में हुई है.

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42 बीयर और स्कूटी जब्त

पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 42 नग बीयर और एक स्कूटी जब्त की है. तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब, जुआ-सट्टा और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: dhamtari police action
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