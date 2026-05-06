Dhamtari News: धमतरी पुलिस का बड़ा एक्शन, 24 घंटे में 92 किलो गांजा जब्त; 3 तस्कर गिरफ्तार

Dhamtari Police Seizing 92 kg Of Cannabis: जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत धमतरी पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. सांकरा चेक पोस्ट पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 37.800 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए तीन अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 25.30 लाख रुपये बताई जा रही है.

24 घंटे में 92 किलो गांजा जब्त

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सीमावर्ती क्षेत्रों बोरई, कुन्दई (ओडिशा) और विश्रामपुरी (कोंडागांव) के ट्राई-जंक्शन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. एसपी द्वारा स्वयं नाका चेकिंग और अधिकारियों की ब्रीफिंग का असर अब साफ दिखाई देने लगा है. महज 24 घंटे के भीतर दो बड़ी कार्रवाइयों में कुल 92.770 किलोग्राम गांजा जब्त कर अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क को करारा झटका दिया गया है.

महिंद्रा TUV 300 से मिले गांजा के 44 पैकेट

5 मई को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सांकरा नाके पर वाहन चेकिंग के दौरान महाराष्ट्र नंबर की महिंद्रा TUV 300 को रोका. तलाशी लेने पर वाहन की डिक्की से 44 पैकेट गांजा बरामद हुआ. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ओडिशा के भवानीपटना से गांजा खरीदकर महाराष्ट्र के नासिक ले जा रहे थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय नंदू जाधव (27), मनोहर बालाजी कांबले (35) और अंतावन राजू पगारे (19) के रूप में हुई है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर और नासिक जिले के निवासी हैं. तीनों के खिलाफ सिहावा थाना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

एक दिन पहले 54.970 किलोग्राम गांजा भी जब्त

उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही इसी चेक पोस्ट पर 54.970 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था. वहीं, 15 दिन पूर्व 127 किलोग्राम से अधिक गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई थी. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से तस्करी नेटवर्क पर दबाव बढ़ा है और पुलिस ने साफ संकेत दिया है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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