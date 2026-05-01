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Chhattisgarh News: ऑपरेशन तलाश में धमतरी पुलिस की बड़ी सफलता, एक माह में 74 गुमशुदा लोग सकुशल बरामद

Chhattisgarh Missing persons recovered: पुलिस ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास, श्रम, समाज कल्याण, शिक्षा और पंचायत विभाग सहित कई विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 1, 2026 6:13:21 PM IST

ऑपरेशन तलाश में धमतरी पुलिस की बड़ी सफलता
ऑपरेशन तलाश में धमतरी पुलिस की बड़ी सफलता


Dhamtari Police Operation Talaash : जिले में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए चलाए गए विशेष अभियान “ऑपरेशन तलाश” में धमतरी पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक चले इस अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 74 गुमशुदा व्यक्तियों को दस्तयाब कर उन्हें सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुंचाया. इनमें 62 वयस्क और 12 नाबालिग बालक-बालिकाएं शामिल हैं. नाबालिगों की सुरक्षित वापसी से परिवारों में खुशी का माहौल है और पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है.

अभियान जिले के सभी 14 थानों और 2 चौकियों के समन्वित प्रयासों का परिणाम रहा. बेहतर प्रदर्शन के आधार पर चौकी बिरेझर को प्रथम, थाना भखारा को द्वितीय और थाना कुरूद को तृतीय स्थान मिला. पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में चले इस अभियान ने प्रदेश स्तर पर भी धमतरी जिले को शीर्ष स्थानों में शामिल कराया है.

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पुलिस ने इन विभागों के साथ मिलकर किया काम

पुलिस ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास, श्रम, समाज कल्याण, शिक्षा और पंचायत विभाग सहित कई विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया. गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी का विश्लेषण कर संभावित स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए. साथ ही अन्य जिलों और राज्यों से भी संपर्क कर तकनीकी संसाधनों और सोशल मीडिया का उपयोग किया गया.

अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने लगातार फील्ड विजिट, होटल-लॉज, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों की जांच के साथ संदिग्धों से पूछताछ की. विशेष रूप से नाबालिगों के मामलों में संवेदनशीलता बरतते हुए काउंसलिंग और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया गया.

अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना हुई सराहना

पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की और भविष्य में भी इसी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी गुमशुदगी या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

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Tags: Chhattisgarh police newsDhamtari latest newsDhamtari police successmissing persons recoveredOperation Talaash
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