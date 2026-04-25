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Dhamtari POCSO case: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, मजबूत सबूतों ने दिलाया न्याय

Dhamtari POCSO case: नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में धमतरी कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई. पुलिस की मजबूत जांच और प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसला संभव हुआ. पुलिस ने महिला और बाल अपराधों पर सख्त रुख अपनाने की बात दोहराई है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 25, 2026 4:42:47 PM IST

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की जेल
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की जेल


Dhamtari POCSO case:  जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है. मामला चौकी बिरेझर, थाना कुरुद क्षेत्र का है, जहां दर्ज अपराध क्रमांक 72/25 में आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे (निवासी ग्राम मुल्ले, जिला धमतरी) के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था.

न्यायालय का सख्त फैसला

न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया. सुनवाई के बाद आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश देने वाला माना जा रहा है. प्रकरण की विवेचना चौकी प्रभारी एवं जांच अधिकारी उपनिरीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में की गई. पुलिस टीम ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए और केस को मजबूत बनाया. गवाहों के बयान भी प्रभावी ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिससे दोष सिद्ध करना संभव हुआ.

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प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

मामले में अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी भी सजा दिलाने में अहम रही. सभी साक्ष्यों और तथ्यों को व्यवस्थित तरीके से न्यायालय के समक्ष रखा गया, जिससे न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया. इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा. इससे पुलिस बल में बेहतर कार्य के लिए प्रेरणा बढ़ेगी.

महिला-बाल अपराधों पर जीरो टॉलरेंस

धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में “शून्य सहनशीलता” की नीति अपनाई जा रही है. ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाना प्राथमिकता है.

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Tags: minor rape verdict
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