Dhamtari Murder Case: जंगल में खून से लथपथ मिली लाश, हत्या की आशंका से फैली सनसनी; संदिग्ध हिरासत में

Dhamtari Murder Mystery: जिले के केरेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल में एक अधेड़ व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह ग्रामीण रोजमर्रा के कार्य के लिए जंगल की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा दिखाई दिया, जो खून से सना हुआ था. दृश्य देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की

मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र को घेरकर जांच प्रारंभ की. प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान पाए गए हैं. घटनास्थल के पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि मृतक वहीं तक आया होगा.

पुलिस द्वारा मृतक की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में किए जाने की प्रक्रिया जारी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.

प्रारंभिक साक्ष्य में हत्या की ओर इशारा – पुलिस

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक साक्ष्य हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं, हालांकि सभी पहलुओं पर जांच जारी है. घटना के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है. आशंका जताई जा रही है कि मामला आपसी रंजिश या किसी विवाद से जुड़ा हो सकता है. घटना के बाद केरेगांव एवं आसपास के क्षेत्रों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है.

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