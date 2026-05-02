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Dhamtari fire news: चंद मिनटों में राख हुई सालभर की मेहनत, धमतरी में शॉर्ट सर्किट से जली किसान की डेढ़ एकड़ धान की फसल, मुआवजे की मांग

Dhamtari fire news: धमतरी के पचपेड़ी गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में किसान की डेढ़ से दो एकड़ धान की फसल जलकर नष्ट हो गई. लाखों के नुकसान के बाद किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 2, 2026 1:40:47 PM IST

धमतरी में शॉर्ट सर्किट से जली किसान की डेढ़ एकड़ फसल
धमतरी में शॉर्ट सर्किट से जली किसान की डेढ़ एकड़ फसल


Dhamtari fire news: धमतरी जिले के भखारा तहसील अंतर्गत ग्राम पचपेड़ी में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां कटाई की तैयारी में जुटे एक किसान की साल भर की मेहनत चंद मिनटों में जलकर राख हो गई. हार्वेस्टर आने की तैयारी के बीच खेत की मेड़ साफ कर भोजन करने घर गए किसान के लौटने से पहले ही पूरा खेत आग की चपेट में आ गया. इस भीषण अग्निकांड में लगभग डेढ़ से पौने दो एकड़ की खड़ी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसान को लाखों रुपये की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है.

कटाई की तैयारी के बीच अचानक लगी आग

जानकारी के अनुसार, पीड़ित किसान मनीष कुमार साहू (पिता स्व. खेमलाल साहू) शनिवार सुबह अपनी मां उर्वशी साहू के साथ खेत पहुंचे थे. फसल पूरी तरह पक चुकी थी और हार्वेस्टर से कटाई की तैयारी चल रही थी. सुबह करीब 10 बजे तक मनीष ने खेत के मेड़ों और कोनों की सफाई की, ताकि मशीन आसानी से चल सके. इसके बाद वे अपनी मां के साथ दोपहर का भोजन करने घर लौट गए. इसी दौरान मछलीमार खार (पचपेड़ी-भेलवाकूदा मार्ग) स्थित उनके खेत से अचानक आग की लपटें उठने लगीं.

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पक्षी के बैठने से हुआ शॉर्ट सर्किट

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, खेत के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि बिजली के तार पर एक पक्षी के बैठने के दौरान तेज स्पार्क हुआ, जिससे निकली चिंगारी नीचे सूखी धान की फसल पर गिर गई. तेज धूप और सूखी फसल के कारण आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया. आग की खबर मिलते ही आसपास के किसान और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे. नलकूपों से पानी लाकर और पेड़ों की टहनियों से आग को पीट-पीटकर बुझाने का प्रयास किया गया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक खेत का बड़ा हिस्सा जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुका था.

डेढ़ से दो एकड़ फसल जलकर खाक

इस भीषण आग में लगभग डेढ़ से पौने दो एकड़ की धान की खड़ी फसल जलकर राख हो गई. पीड़ित किसान के अनुसार इस घटना में उन्हें करीब एक लाख रुपये से अधिक का सीधा नुकसान हुआ है, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है. किसान मनीष साहू ने शासन और राजस्व विभाग से मांग की है कि जल्द नुकसान का पंचनामा कर उचित मुआवजा दिया जाए. उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर और मेहनत से उगाई गई फसल के जलने से परिवार गहरे सदमे में है और उन्हें तत्काल सहायता की जरूरत है.

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Tags: chhattisgarh agriculture newsdhamtari fire news
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