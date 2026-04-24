Dhamtari rape case: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, नगरी पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

Dhamtari rape case: धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में महिला संबंधी गंभीर अपराध के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

शादी का झांसा देकर बनाए संबंध

मामले के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. जब पीड़िता ने विवाह के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने खुद को पहले से शादीशुदा बताते हुए शादी से साफ इंकार कर दिया. इतना ही नहीं, उसने पीड़िता को फोन न करने की धमकी भी दी.

शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला

पीड़िता की लिखित शिकायत पर नगरी थाना में अपराध क्रमांक 29/26 के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(एम) और 351(2) के तहत केस कायम किया.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए नगरी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

आरोपी की पहचान

गिरफ्तार आरोपी की पहचान पूनम प्रजापति (36 वर्ष), निवासी बिड़गुड़ी, थाना सिहावा, जिला धमतरी के रूप में हुई है. धमतरी पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिला संबंधी अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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