छत्तीसगढ़ > Dantewada News: पहली पत्नी के साथ मिल पति ने दूसरी पत्नी की हत्या की कोशिश, प्राइवेट पार्ट पर किया हमला, दोनों आरोपी गिरफ्तार

Dantewada News: दंतेवाडा धर्मेन्द्र सिंह -दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने महिला के प्राइवेट पार्ट में केमिकल डालकर हत्या करने के प्रयास में आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है आरोप है कि दंपती ने गमछे से महिला का पहले गला दबाया, फिर केमिकल डाला था| आरोप है कि भारी वस्तु से प्राइवेट पार्ट पर वार भी किया था|

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 21, 2025 08:30:37 IST

धर्मेंद्र की रिपोर्ट, Dantewada News: दंतेवाडा धर्मेन्द्र सिंह -दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने महिला के प्राइवेट पार्ट में केमिकल डालकर हत्या करने के प्रयास में आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है आरोप है कि दंपती ने गमछे से महिला का पहले गला दबाया, फिर केमिकल डाला था| आरोप है कि भारी वस्तु से प्राइवेट पार्ट पर वार भी किया था| वहीं, आरोपी प्रार्थी बनकर लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे पुलिस को जांच में पता चला कि पीड़ित महिला आरोपी शख्स की दूसरी पत्नी है, जबकि उसने अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था| पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया| 

अकेले सोते समय किया हमला

पुलिस के अनुसार, 11 अगस्त को किरंदुल थाने पहुंची महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी| उसने आरोप लगाया कि 9 अगस्त की रात वह अपने मकान में जब अकेली सो रही थी, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने अर्धनग्न कर उसके गुप्तांग में कोई वस्तु डाल दी| एफआईआर दर्ज कराने में आरोपी दंपती लखमा कुंजाम और कुमे कुंजाम भी प्रार्थी थे| 

बार-बार बदले अपने बयान

पुलिस ने जांच के दौरान दंपती से पूछताछ की तो उन्होंने बार-बार बयान बदले| पुलिस को जब शक हुआ तो सख्ती से पूछताछ की, फिर आरोपियों ने मामले में खुलासा कर दिया| उन्होंने बताया कि उसकी पहली पत्नी यानी पीड़िता अपने हिस्से की जमीन किसी और को खेती के लिए देती थी| साथ ही आरोपी का कहना है कि पीड़िता उसको अपने पास भी नहीं आने दे थी| 

नाबालिग को शादी का झांसा दिया और शारीरिक शोषण किया

वहीं, किरंदुल थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी को आरोपी जितेन्द्र कुमार ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, पीड़िता जब गर्भवती हो गई तो आरोपी फरार हो गया| उसने फोन भी नंबर बंद कर दिया, इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच में उसकी लोकेशन तमिलनाडु में ट्रैक की, जहां से उसको गिरफ्तार कर लिया| 

