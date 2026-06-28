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Dantewada Naxal Attack: कैसे माओवादियों ने 2010 में CRPF जवानों पर हमला किया, जिसमें 76 जवान हुए थे शहीद?

Chhattisgarh Naxal Attack 2010: भारत के नक्सलवाद के इतिहास में 6 अप्रैल 2010 का दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के घने जंगलों में माओवादियों ने ऐसा घातक हमला किया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया.

By: Shristi S | Published: June 28, 2026 4:27:54 PM IST

दंतेवाड़ा नक्सली हमला
दंतेवाड़ा नक्सली हमला


Dantewada Naxal Attack 2010: भारत के नक्सलवाद के इतिहास में 6 अप्रैल 2010 का दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के घने जंगलों में माओवादियों ने ऐसा घातक हमला किया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 75 जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस का एक जवान शहीद हो गया. 

कुल 76 सुरक्षाकर्मियों की शहादत के साथ यह घटना भारत में सुरक्षा बलों पर हुए सबसे बड़े नक्सली हमलों में गिनी जाती है. इस हमले ने न केवल सुरक्षा रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए, बल्कि देश में नक्सलवाद ने निपटने के तरीके पर भी व्यापक चर्चा शुरू कर दी.

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क्या हुआ था 6 अप्रैल 2010 को?

6 अप्रैल 2010 की सुबह CRPF की 62वीं बटालियन और राज्य पुलिस के जवान दंतेवाड़ा जिले के ताड़मेटला-चिंतलनार इलाके में सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे. तभी लगभग 300 से 1000 के बीच हथियारबंद माओवादी पहले से घात लगाकर बैठे थे. जैसे ही जवान जंगल के एक संकरे इलाके में पहुंचे, माओवादियों ने चारों ओर से फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षा बल पूरी तरह घिर गए और कई घंटों तक चली मुठभेड़ में 76 जवान शहीद हो गए. कई हथियार भी लूट लिए गए.

देशभर में मची थी सनसनी

हमले की खबर सामने आते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई. तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया. घटना को देखते हुए उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने लिखित इस्तीफा तक दे दिया लेकिन, मनमोहन सिंह ने यह स्वीकार नहीं किया. 

आज भी क्यों याद किया जाता है यह हमला?

दंतेवाड़ा हमला केवल एक आतंकी या नक्सली घटना नहीं था, बल्कि यह भारत के सुरक्षा इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है. 76 जवानों की शहादत ने पूरे देश को यह एहसास कराया कि नक्सलवाद केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि सुरक्षा, विकास और स्थानीय परिस्थितियों से जुड़ी एक जटिल चुनौती भी थी. हर साल 6 अप्रैल को देश उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए.

Tags: chhattisgarhCRPFdantewada news
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