Home > छत्तीसगढ़ > छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक के पारित होने का किया स्वागत, क्या कुछ कहा?

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक के पारित होने का किया स्वागत, क्या कुछ कहा?

Public Examinations Amendment Bill: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं करोड़ों युवाओं की वर्षों की मेहनत, आशाओं और विश्वास का आधार होती हैं. प्रश्नपत्र लीक, नकल माफिया और संगठित परीक्षा अपराध जैसी गतिविधियां न केवल योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करती हैं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं.

By: Hasnain Alam | Published: July 30, 2026 1:56:26 PM IST

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय


Public Examinations Amendment Bill 2026: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं के सुरक्षित भविष्य, ईमानदार प्रतिभा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम बताया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के सपनों, उनके परिश्रम और उनके भविष्य की रक्षा के लिए निरंतर ठोस एवं प्रभावी निर्णय ले रही है. यह संशोधन उसी दृढ़ संकल्प का प्रमाण है.

सीएम साय ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं करोड़ों युवाओं की वर्षों की मेहनत, आशाओं और विश्वास का आधार होती हैं. प्रश्नपत्र लीक, नकल माफिया और संगठित परीक्षा अपराध जैसी गतिविधियां न केवल योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करती हैं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं. ऐसे अपराधों पर कठोर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया यह संशोधन परीक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगा.

You Might Be Interested In

उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक के माध्यम से परीक्षा संबंधी अपराधों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है. इससे परीक्षा माफिया, संगठित आपराधिक गिरोहों तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता में शामिल तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई का मार्ग और मजबूत होगा. साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी और अधिक सुनिश्चित होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और विश्वसनीय बनेगी.

केंद्र सरकार ने हमेशा युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी- सीएम साय

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमेशा युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, रोजगार सृजन, डिजिटल पारदर्शिता तथा अब परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में यह संशोधन युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है. इससे प्रतिभाशाली और मेहनती युवाओं का विश्वास और अधिक मजबूत होगा तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया को नई मजबूती मिलेगी.

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है, जब युवाओं को उनकी योग्यता और परिश्रम के अनुरूप निष्पक्ष अवसर प्राप्त हों. यह संशोधन उसी सोच को साकार करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ईमानदार प्रतिभा को संरक्षण देने और परीक्षा सम्बन्धी अनियमितताओं पर कठोर प्रहार करने का कार्य करेगा.

Tags: chhattisgarh newsVishnu Deo Sai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तलाक के सालों बाद राजा चौधरी ने बताया क्यों कस्टडी...

July 29, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार

July 29, 2026

2026 में किस IPL फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा?...

July 29, 2026

मानसून में कौन से फल खाने अच्छे होते हैं?

July 29, 2026

संजय दत्त की बेस्ट 6 फिल्में

July 29, 2026

कौन हैं आदर्श बाल विद्यालय की शिक्षिका प्रसन्ना बिष्ट?

July 29, 2026
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक के पारित होने का किया स्वागत, क्या कुछ कहा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक के पारित होने का किया स्वागत, क्या कुछ कहा?
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक के पारित होने का किया स्वागत, क्या कुछ कहा?
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक के पारित होने का किया स्वागत, क्या कुछ कहा?
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक के पारित होने का किया स्वागत, क्या कुछ कहा?