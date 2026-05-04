CM Vishnu Deo Sai Balrampur visit: बलरामपुर में मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यालय दौरा, चुनावी रुझानों में बढ़त पर जताई खुशी

CM Vishnu Deo Sai Balrampur visit: बलरामपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रात्रि विश्राम के बाद सोमवार सुबह स्थानीय भाजपा कार्यालय का दौरा किया. इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया.

भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात

मुख्यमंत्री के आगमन पर भाजपा कार्यालय में उत्साह का माहौल देखने को मिला. पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी ली और क्षेत्रीय समस्याओं पर भी चर्चा की. मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने पांच राज्यों के चुनावी रुझानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सुबह उन्होंने टेलीविजन पर रुझान देखे हैं, जिनमें शुरुआती बढ़त भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रही है. उन्होंने इसे जनता के विश्वास और सरकारों के कार्यों का परिणाम बताया.

पश्चिम बंगाल के रुझानों पर जताई खुशी

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पश्चिम बंगालमें भाजपा को बहुमत मिलने के रुझानों पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए संबंधित राज्यों के मतदाताओं को बधाई दी और कहा कि जनता ने विकास और सुशासन की राजनीति को समर्थन दिया है. बलरामपुर दौरे के समापन के बाद मुख्यमंत्री अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए. उनके दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरे कार्यक्रम को संगठनात्मक मजबूती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

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