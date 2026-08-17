Home > छत्तीसगढ़ > Chhattisgarh: बगिया में सुबह-सुबह खेत पहुंचे सीएम साय, बैलों के साथ हल चलाकर की बियासी, बोले- किसान हमेशा दिल के सबसे करीब

Chhattisgarh: बगिया में सुबह-सुबह खेत पहुंचे सीएम साय, बैलों के साथ हल चलाकर की बियासी, बोले- किसान हमेशा दिल के सबसे करीब

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हरे-भरे खेत में मिट्टी की सौंधी सुगंध और बैलों के साथ खेती करते हुए कहा कि अपने गांव, अपनी माटी और अपने खेत से जुड़ाव का सुख ही अलग है. हल की मूठ थामते ही खेती-किसानी से जुड़ी पुरानी स्मृतियां एक बार फिर जीवंत हो उठती हैं.

By: Hasnain Alam | Published: August 17, 2026 7:27:21 PM IST

अपनी माटी और खेती-किसानी से सीएम विष्णु देव साय का है खास लगाव
अपनी माटी और खेती-किसानी से सीएम विष्णु देव साय का है खास लगाव


Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का अपनी माटी और खेती-किसानी से गहरा जुड़ाव आज एक बार फिर देखने को मिला. मुख्यमंत्री आज (17 अगस्त) सुबह जशपुर जिले के अपने गृहग्राम बगिया में खेत पहुंचे और पारंपरिक रूप से बैलों की जोड़ी के साथ हल चलाकर बियासी की. खेत में उतरकर हल की मूठ थामे मुख्यमंत्री सहज ही एक किसान की भूमिका में नजर आए. इस दौरान उन्होंने खेती-किसानी से जुड़ी अपनी पुरानी स्मृतियों को भी साझा किया.

मुख्यमंत्री ने हरे-भरे खेत में मिट्टी की सौंधी सुगंध और बैलों के साथ खेती करते हुए कहा कि अपने गांव, अपनी माटी और अपने खेत से जुड़ाव का सुख ही अलग है. हल की मूठ थामते ही खेती-किसानी से जुड़ी पुरानी स्मृतियां एक बार फिर जीवंत हो उठती हैं. खेतों के बीच बिताया समय मन को असीम सुकून देने के साथ नई ऊर्जा से भर देता है.

You Might Be Interested In

किसान परिवार से आते हैं सीएम साय

सीएम साय ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और बचपन से खेती-किसानी को बहुत करीब से देखा और अनुभव किया है. खेती उनके लिए केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन का संस्कार है. गांव और खेतों ने ही उन्हें श्रम का सम्मान करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाया है.

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान यहां की माटी, मेहनतकश किसानों और समृद्ध कृषि परंपराओं से जुड़ी हुई है. प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में खेती का महत्वपूर्ण स्थान है. पीढ़ियों से हमारे किसान अपने परिश्रम से धरती को सींचते हुए प्रदेश की समृद्धि की नींव मजबूत करते आए हैं. छत्तीसगढ़ के तीज-त्योहार, परंपराएं और ग्रामीण जीवन भी कृषि से गहराई से जुड़े हुए हैं.

‘प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी संबल देता है किसान’

साय ने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में भी अपनी परंपराओं और जड़ों से जुड़ाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है. खेती हमें परिश्रम, धैर्य और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का संदेश देती है. किसान खेत में केवल फसल नहीं उगाता, बल्कि अपने श्रम से पूरे समाज के जीवन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी संबल देता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की माटी, हमारी समृद्ध कृषि परंपरा और हमारे मेहनतकश अन्नदाता किसान सदैव उनके हृदय के सबसे करीब हैं. किसानों की खुशहाली और कृषि की समृद्धि ही प्रदेश की समृद्धि का मजबूत आधार है. उन्होंने प्रदेश के अन्नदाता किसानों के परिश्रम को नमन करते हुए उनके जीवन में खुशहाली तथा खेतों में भरपूर फसल की कामना की.

खेती से मुख्यमंत्री का रहा है पुराना नाता

मुख्यमंत्री साय का जीवन ग्रामीण परिवेश और खेती-किसानी से गहराई से जुड़ा रहा है. सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच जब भी उन्हें अवसर मिलता है, वे अपने गांव, खेत और ग्रामीण परिवेश से जुड़कर आत्मीयता का अनुभव करते हैं. आज सुबह गृहग्राम बगिया के खेत में बैलों के साथ हल चलाते मुख्यमंत्री की सहजता में अपनी माटी और कृषि परंपरा के प्रति उनका यही गहरा लगाव दिखाई दिया.

Tags: chhattisgarh newsVishnu Deo Sai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स

August 17, 2026

7 Super Tricks: कपड़ों से मिटा देंगे हर जिद्दी दाग!

August 17, 2026

5 फिल्में, जिनमें दिखती है नाग-नागिन की अमर प्रेम कहानी

August 17, 2026

नागपंचमी पर आधारित 6 गाने

August 17, 2026

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026
Chhattisgarh: बगिया में सुबह-सुबह खेत पहुंचे सीएम साय, बैलों के साथ हल चलाकर की बियासी, बोले- किसान हमेशा दिल के सबसे करीब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhattisgarh: बगिया में सुबह-सुबह खेत पहुंचे सीएम साय, बैलों के साथ हल चलाकर की बियासी, बोले- किसान हमेशा दिल के सबसे करीब
Chhattisgarh: बगिया में सुबह-सुबह खेत पहुंचे सीएम साय, बैलों के साथ हल चलाकर की बियासी, बोले- किसान हमेशा दिल के सबसे करीब
Chhattisgarh: बगिया में सुबह-सुबह खेत पहुंचे सीएम साय, बैलों के साथ हल चलाकर की बियासी, बोले- किसान हमेशा दिल के सबसे करीब
Chhattisgarh: बगिया में सुबह-सुबह खेत पहुंचे सीएम साय, बैलों के साथ हल चलाकर की बियासी, बोले- किसान हमेशा दिल के सबसे करीब