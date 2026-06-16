भारत की इस अनोखी शादी में दामाद को खुद शराब पिलाती है सास, फिर दूल्हा-दुल्हन साथ बैठकर करते हैं ये काम

Baiga Tribe Marriage Tradition: भारत अपनी विविध संस्कृति और परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यहां हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है और शादी ब्याह से जुड़े रीति-रिवाज भी जगह-जगह बदल जाते हैं. कई परंपराएं ऐसी होती हैं, जो पहली बार सुनने में बेहद अनोखी और हैरान करने वाली लगती हैं.

छत्तीसगढ़ में रहने वाले बैगा आदिवासी समुदाय की एक ऐसी ही परंपरा लोगों का ध्यान खींचती है, जहां शादी के जश्न में शराब से जुड़ी एक खास रस्म निभाई जाती है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें उस अनोखी परंपरा के बारे में.

शादी में दूल्हे को शराब पिलाने की परंपरा

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में रहने वाले बैगा आदिवासी समुदाय में विवाह केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों के मिलन का उत्सव माना जाता है. इस समुदाय की परंपराओं में शराब पिलाने की एक विशेष रस्म का भी अहम स्थान है. परंपरा के मुताबिक, शादी की रस्मों के दौरान पहले दुल्हन की मां अपने होने वाले दामाद को शराब पिलाती है. इसके बाद दुल्हन भी अपने पति को शराब पिलाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाती है. यह रस्म परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में निभाई जाती है और इसे खुशी और अपनापन बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है.

दूल्हा दुल्हन साथ बैठकर पीते हैं शराब

बैगा आदिवासी समुदाय में एक और खास बात यह है कि शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन साथ बैठकर शराब पीते हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी इस खुशी में शामिल होते हैं. इसके बाद विवाह से जुड़े बाकी समारोह और उत्सव शुरू किए जाते हैं.

दहेज लेने देने की प्रथा नहीं

इस समुदाय की परंपराएं केवल अपनी अनोखी रस्मों की वजह से ही नहीं, बल्कि सामाजिक सोच के कारण भी अलग पहचान रखती हैं. यहां दहेज लेने या देने की प्रथा नहीं है. शादी के दौरान पैसों या महंगे उपहारों के लेन-देन को भी महत्व नहीं दिया जाता. यही वजह है कि बैगा आदिवासी समुदाय की यह परंपरा देश की सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा उदाहरण मानी जाती है.