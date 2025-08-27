Home > छत्तीसगढ़ > Delhi-Raipur Flight Divertion News Chhatisgarh: दिल्ली-रायपुर एयर इंडिया फ्लाइट को किया गया डायवर्ट, यात्रियों ने मचाया हंगामा

Swami Vivekananda Airport News, Chhattisgarh: रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर 27 अगस्त 2025 को खराब मौसम के कारण दो प्रमुख उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 27, 2025 14:57:42 IST

दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट, Swami Vivekananda Airport News, Chhattisgarh: रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर 27 अगस्त 2025 को खराब मौसम के कारण दो प्रमुख उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। एयर इंडिया की फ्लाइट A12793, जो दिल्ली से रायपुर आ रही थी, को भुवनेश्वर डायवर्ट किया गया, जबकि इंडिगो की कोलकाता से रायपुर आने वाली फ्लाइट को नागपुर भेजा गया। इन घटनाओं ने यात्रियों में खलबली मचा दी, और भुवनेश्वर में फंसे यात्रियों ने हवाई अड्डे पर हंगामा किया।

कम दृश्यता को बताया गया डायवर्शन का कारण

एयर इंडिया ने कम दृश्यता (विजिबिलिटी) को डायवर्शन का कारण बताया, जबकि इंडिगो ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। एयर इंडिया की फ्लाइट A12793, जो दिल्ली से सुबह 8 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी, को खराब मौसम के कारण भुवनेश्वर डायवर्ट कर दिया गया। यात्रियों के अनुसार, विमान रायपुर हवाई अड्डे के ऊपर लैंडिंग की तैयारी में था, लेकिन अचानक इसे फिर से आसमान में ऊपर ले जाया गया। इस घटना ने यात्रियों में दहशत फैला दी। विमान में सवार एक यात्री ने बताया, “हम लैंडिंग की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अचानक विमान ऊपर गया। हमें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है।” भुवनेश्वर में विमान उतरने के बाद यात्रियों ने हवाई अड्डे पर हंगामा किया, क्योंकि एयर इंडिया ने शुरु में डायवर्शन के कारणों पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

इंडिगो की कोलकाता-रायपुर फ्लाइट नागपुर डायवर्ट

हालांकि, विमान कंपनी ने एक बयान जारी किया। बयान में दावा किया गया कि कम दृश्यता के कारण डायवर्ट करना पड़ा। साथ ही यह भी सूचित किया कि फ्लाइट प्रात: साढ़े नौ बजे भुवनेश्वर से रायपुर के लिए उड़ान भरेगी, और सभी यात्रियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। दूसरी ओर, इंडिगो की कोलकाता से रायपुर आने वाली फ्लाइट को भी खराब मौसम के कारण नागपुर डायवर्ट किया गया। हालांकि, इंडिगो ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जिससे यात्रियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नागपुर में फंसे यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार रायपुर पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है।

मौसम बना बाधा, पहले भी हो चुके हैं डायवर्शन

रायपुर में खराब मौसम के कारण उड़ानों का डायवर्ट होना कोई नई बात नहीं है। जनवरी 2023 में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थीं, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AIC 651 (मुंबई-रायपुर) को नागपुर और इंडिगो की फ्लाइट IGO 6687 (अहमदाबाद- रायपुर) को भुवनेश्वर के लिए डायवर्ट किया गया था। इसका कारण भी उस समय रायपुर में कम दृश्यता बताया गया था। इस बाबत एयर इंडिया ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। बयान में जानकारी दी गई कि फ्लाइट A12793 को कम दृश्यता के कारण भुवनेश्वर डायवर्ट करना पड़ा। सभी यात्रियों को यह भी जानकारी दी गई कि अब विमान सुबह साढ़े नौ बजे रायपुर के लिए उड़ान भरेगा। हम यात्रियों की प्राथमिकता देते हैं और अर खेद व्यक्त करते हैं।”

यात्रियों की मांग

भुवनेश्वर और नागपुर में फंसे यात्री तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था और स्पष्ट जानकारी की मांग कर रहे हैं। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, और कुछ ने मुआवजे की मांग भी की है। यह घटना न केवल खराब मौसम के कारण उड़ानों पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाती है, बल्कि एयरलाइंस की ओर से समय पर संचार और यात्री सुविधाओं की कमी को भी उजागर करती है। रायपुर हवाई अड्डे पर स्थिति सामान्य होने तक यात्रियों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है। जानकारी के मुताबिक डाइवर्टेड दोनों फ्लाइट अपने समय से तकरीबन ढाई घंटे लेट अपने गंतव्य रायपुर पहुचीं और उसके बाद पुनः अपने अपने गंतव्य कोलकाता और दिल्ली चली गई।

Tags: chhattisgarh newsSwami Vivekananda Airport News
