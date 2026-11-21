नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में शुक्रवार की शाम छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, कला और परंपराओं के रंगों से सराबोर रही. छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक समारोह में प्रदेश के लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्यों और लोक संगीत की आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया. राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान, जनजातीय परंपराओं और लोक कलाओं की शानदार झलक देखने को मिली.

राज्यपाल ने निवेशकों से की छत्तीसगढ़ में निवेश की अपील

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, कृषि, उद्योग और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिहाज से विकास की अपार संभावनाएं रखता है. प्रदेश में इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा, एल्युमिनियम, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश के बड़े अवसर हैं. उन्होंने बताया कि राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के जरिए निवेश, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्यपाल ने देश-विदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों से छत्तीसगढ़ में निवेश कर प्रदेश के विकास में भागीदार बनने की अपील की.

उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों और लघु वनोपज के प्रसंस्करण पर भी जोर दिया. राज्यपाल के मुताबिक, इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की असली ताकत यहां के किसान, युवा, महिलाएं और कुशल कारीगर हैं. युवाओं को स्टार्टअप और नए कारोबार से जोड़ने के साथ महिला स्व-सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना जरूरी है.

राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प, हथकरघा और पर्यटन स्थलों में रोजगार और आर्थिक विकास की बड़ी संभावनाएं हैं. विकास के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना भी जरूरी है. सामूहिक प्रयासों से छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य बनाया जा सकता है.

मुख्यमंत्री बोले- बदल रही है छत्तीसगढ़ की पहचान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान अब बदल रही है. जिस बस्तर और छत्तीसगढ़ की चर्चा पहले नक्सलवाद और चुनौतियों के कारण होती थी, आज वही प्रदेश अपनी जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और विकास की संभावनाओं के लिए पहचान बना रहा है. भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की बदलती तस्वीर साफ दिखाई दे रही है. यहां परंपरा और आधुनिकता के साथ स्थानीय हुनर और विकास की संभावनाओं का संगम देखने को मिल रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद यह पहला मौका है, जब वह इतनी बड़ी संख्या में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि मेले में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, जनजातीय विरासत और विकास की झलक देश-दुनिया के सामने पेश की जा रही है.

उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और अनूठी लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है. प्रदेश की लोक संस्कृति हमारी अनमोल धरोहर है, जिसे कलाकारों ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी सहेजकर रखा है. गौर, गौरा-गौरी, भोजली, राउत नाचा, सुआ, पंथी और करमा जैसे लोक नृत्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं. ऐसे आयोजन लोगों को प्रदेश की कला, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने का अच्छा माध्यम हैं.

समारोह में कई मंत्री और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

गौर, सुआ और पंथी नृत्य ने बांधा समां

भारत मंडपम के एम्फीथिएटर में आयोजित समारोह का मुख्य आकर्षण छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहीं. पारंपरिक कपड़ों और आभूषणों से सजे कलाकारों ने नृत्य और लोक संगीत के जरिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जीवंत कर दिया. मांदर, ढोल और अन्य पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर कलाकारों की प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया.

सांस्कृतिक कार्यक्रम में गौर नृत्य के जरिए बस्तर की जनजातीय परंपराओं को दिखाया गया, जबकि गौरा-गौरी नृत्य में प्रदेश की लोक आस्था की झलक देखने को मिली. भोजली नृत्य के माध्यम से कृषि संस्कृति और प्रकृति के प्रति लोगों के जुड़ाव को दर्शाया गया. वहीं, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने राउत नाचा की आकर्षक प्रस्तुति दी.

सुआ नृत्य में महिलाओं की लोक परंपराओं और सामूहिक जीवन की झलक दिखाई दी. पंथी नृत्य के जरिए सतनामी समाज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रस्तुत किया गया, जबकि करमा नृत्य ने प्रकृति और सामूहिक उत्सव की भावना को जीवंत किया. इन सभी प्रस्तुतियों ने एक ही मंच पर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया.

कलाकारों की रंग-बिरंगी वेशभूषा, पारंपरिक आभूषण, लोक वाद्ययंत्र और नृत्य की अनूठी शैलियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. इन प्रस्तुतियों के जरिए लोगों को प्रदेश के ग्रामीण जीवन, जनजातीय संस्कृति, लोक आस्था और उत्सवों की परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिला. इस सांस्कृतिक संध्या ने छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई.

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का किया भ्रमण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भी भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और उद्यमियों की ओर से लगाए गए स्टॉलों को देखा और वहां प्रदर्शित उत्पादों, हस्तशिल्प और स्थानीय विशेषताओं की जानकारी ली.

मुख्यमंत्री ने बस्तर की पारंपरिक बेलमेटल कला, चांपा के कोसा सिल्क, जनजातीय आभूषणों, हथकरघा वस्त्रों और वनोपज से बने उत्पादों का अवलोकन किया. उन्होंने कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट उत्पादों की जानकारी भी ली. मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की कला और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने के प्रयासों की सराहना की.

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