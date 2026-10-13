अंधविश्वास के शक में रिश्तों का कत्ल! चचेरे भाई-भाभी को उतारा मौत के घाट; आसपास के इलाके में फैली दहशत

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चौथना में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, पारिवारिक विवाद और जादू-टोने के शक में इस वारदात को अंजाम दिया गया. इस घटना के कारण आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है. जानिए पूरा मामला.

घर पहुंचा, तो मृत मिली पत्नी और बेटा

बीते 9 अक्टूबर को सुखी सोनकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया कि घर पहुंचने पर उनकी पत्नी कमला सोनकर और बेटे खुमेन्द्र सोनकर मृत अवस्था में मिले, जबकि बेटी ममता सोनकर गंभीर रूप से घायल थी. इस मामले की शिकायत मिलने के बाद डोंगरगढ़ थाने में अपराध क्रमांक 606/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई.

जादू-टोने के शक का है मामला

पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान मुख्य आरोपी हेमंत कुमार सोनकर को 12 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में सोनू सोनकर और केशर सोनकर की भूमिका भी सामने आई. पुलिस का कहना है कि परिवार के सदस्यों की तबीयत खराब होने को लेकर आरोपियों को जादू-टोने का शक था. इसी संदेह के चलते मुख्य आरोपी ने अपने चचेरे भाई खुमेन्द्र सोनकर और भाभी कमला सोनकर पर धारदार टंगिया (कुल्हाणी) से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. वहीं, चचेरी बहन ममता सोनकर गंभीर रूप से घायल हो गई.

सबूत मिटाने का भी किया प्रयास