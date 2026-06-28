इंस्टाग्राम पर नाबालिग लड़की को जाल में फंसाकर हासिल की निजी फोटो, वायरल करने की धमकी देकर करने लगा ब्लैकमेल

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां नाबालिग की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो (POCSO) एक्ट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की है. पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी नाबालिग बेटी से संपर्क किया था.

आरोपी ने हासिल की लड़की की निजी तस्वीरें

बातचीत के दौरान आरोपी ने लड़की की निजी तस्वीरें हासिल कर लीं. इसके बाद वह इन तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने और फैलाने की धमकी देकर उसे मानसिक रूप से परेशान करने लगा. शिकायत मिलने पर पुरानी बस्ती पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पश्चिम संदीप पटेल, अतिरिक्त डीसीपी पश्चिम राहुल देव शर्मा और एसीपी पुरानी बस्ती देवांश सिंह राठौर को स्थिति से अवगत कराया गया. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया.

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए. डिजिटल विश्लेषण और साइबर तकनीक के माध्यम से आरोपी की पहचान सोहेब सिद्दीकी (21) के रूप में हुई, जो शफीक सिद्दीकी का बेटा है और वाल्मीकि अंबेडकर आवास, कबीर नगर, रायपुर का निवासी है. पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन जब्त कर लिया. मामले से जुड़ी और जानकारी सामने लाने के लिए अब मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की फोरेंसिक जांच की जा रही है.

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