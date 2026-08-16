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Chhattisgarh Crime: एक ही युवती के प्यार में पड़ा 2 युवक, दोनों के बीच बढ़ा इतना विवाद, कार से कुचलकर मार डाला

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 युवकों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद भरत मंगनानी ने परमप्रीत सिंह की कार से कुचलकर हत्या कर दी.

By: Sohail Rahman | Published: August 16, 2026 9:12:41 AM IST

छत्तीसगढ़ के रायपुर में कार से कुचलकर युवक की हुई हत्या
छत्तीसगढ़ के रायपुर में कार से कुचलकर युवक की हुई हत्या


Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां आमानाका थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी परमप्रीत सिंह (34) सेक्टर-04 उदय सोसाइटी टाटीबंध का रहने वाला था. जिसका दुर्ग के रहने वाले भरत मंगनानी के साथ विवाद हो गया था.

विवाद बढ़ने के बाद भरत मंगनानी ने परमप्रीत को अपनी कार से टक्कर मारी. इसके बाद परमप्रीत कार की छत पर चढ़ गया. जिसके बाद भरत ने कार रोकने की बजाय और तेज रफ्तार से चलाना शुरू कर दिया.

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कार से गिर गया परमप्रीत

कुछ दूर जाने के बाद परमप्रीत कार से गिर गया. जिसके बाद आरोपी ने उसके ऊपर कार चढ़ा दी और मौके से फरार हो गया. गंभीर चोटों के कारण परमप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस की जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को एम्स अस्पताल के सामने परमप्रीत सिंह और भरत मंगनानी के बीच झगड़ा हुआ. शुरुआती जांच से जानकारी सामने आ रही है कि विवाद प्रेम प्रसंग की वजह से हुआ था. पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, फिर धीरे-धीरे विवाद बढ़ गया.

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प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर प्रत्यक्षदर्शियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि परमप्रीत के छत पर चढ़ने के बाद भी आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी. बल्कि उसने कार को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया. कुछ दूर चलने के बाद परमप्रीत सड़क पर गिर गया. आरोप है कि रुकने के बजाय भरत ने परमप्रीत के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी. इस घटना में परमप्रीत को गंभीर चोटें आईं. हादसे के बाद आरोपी भरत मंगनानी कार लेकर मौके से भाग गया. वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी.

प्रेम प्रसंग के एंगल की होगी जांच

मामले की शुरुआती जांच से पता चला है कि घटना के पीछे प्रेम संबंध से जुड़ा विवाद है. खबरों के मुताबिक, घटनास्थल पर एक युवती भी मौजूद थी. पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है ताकि विवाद की असली वजह और घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच क्या हुआ था. इसकी जानकारी मिल सके. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही पूरी बात सामने आएगी. फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपी भरत मंगनानी की तलाश में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

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