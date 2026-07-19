मां-बेटी पर भारी सामान से किया हमला, 10 माह की बच्ची की मौके पर हुई मौत, तो महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मां और बेटी की हत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के छपरगांव में खेत में बने बोरवेल के पास एक घर में महिला और उसकी 10 महीने की बेटी पर जानलेवा हमला किया गया. जिसके बाद बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. यह पूरा मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है.

मृतक महिला की हुई पहचान

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, मृतक महिला की पहचान बरत कुमारी नाग (40) के तौर पर हुई है और उनकी 10 महीने की बेटी कुमारी परी नाग की भी मौत हो गई. दोनों छपरगांव में प्रहलाद बेहरा के खेत में बने एक घर में मिलीं. शुरुआती जांच में महिला और बच्ची दोनों के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं; आशंका है कि उन पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था.

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मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी जैसे ही मिली पुलिस मौके पर तुंरत पहुंच गई, इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है. घटनास्थल से अहम सबूत इकट्ठा किए गए हैं और फॉरेंसिक व तकनीकी टीमों की मदद से मामले की जांच की जा रही है. माना जा रहा है कि यह घटना 15 और 16 जुलाऊ की दरमियानी रात को हुई है. इस पूरे मामले पर एएसपी अनिला कुमार सोनी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खेत में बोरवेल के पास बने एक घर में एक घायल महिला पड़ी है और पास ही एक मृत बच्ची है.

पुलिस मौके पर पहुंची तो 10 महीने की बच्ची मृत मिली और महिला बेहोश थी. दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे पता चलता है कि उन पर किसी भारी चीज से वार किया गया था. महिला को तुरंत इलाज के लिए लैलूंगा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां 16 जुलाई को उसकी मौत हो गई.

आरोपियों का नहीं लगा सुराग

इसके अलावा, उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि यह मामला पहली नजर में हत्या का लग रहा है, इसलिए लैलूंगा पुलिस स्टेशन में BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, इस मामले में आरोपी की पहचान अभी नहीं हो पाई है और उसका पता लगाने की कोशिशें जारी हैं. जांच में एक तकनीकी टीम भी मदद कर रही है।. फिलहाल पुलिस मामले की सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर घटना के पीछे का मकसद और आरोपी की भूमिका जल्द ही साफ हो जाएगी.

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