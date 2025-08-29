Chhattisgarh News: राजनांदगांव में कांग्रेसियों की गांधी प्रतिमा सफाई मुहिम, प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप

मनोज सिंह की रिपोर्ट, Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक ऐसी खबर आ रही है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की सफाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा है। युवा कांग्रेस ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खुद प्रतिमा की सफाई की और प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे केवल जयंती और पुण्यतिथि पर ही बापू को याद करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की उपेक्षा से आहत होकर आज स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा कदम उठाया। युवा कांग्रेस के दर्जनों सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और खुद ही गांधी जी की प्रतिमा की सफाई की। कार्यकर्ताओं ने पानी से धोकर, ब्रश से गंदगी हटाकर और फूलों की माला पहनाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो शेयर किए, जिसके बाद कांग्रेसियों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी और बढ़ गई।

युवा कांग्रेस नेता ने आरोप लगाए

युवा कांग्रेस नेता ने कहा, “प्रशासन केवल गांधी जी की जयंती और पुण्यतिथि पर ही उन्हें याद करता है। बाकी समय प्रतिमा धूल-मिट्टी में सनी रहती है। हमने आज खुद सफाई की ताकि बापू का सम्मान बना रहे।” कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन प्रतिमा की नियमित देखभाल नहीं करता। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने बताया कि पिछले कई महीनों से प्रतिमा की हालत खराब थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, “शासन-प्रशासन को चाहिए कि गांधी जी की स्मृति को साल भर सम्मान दें, न कि सिर्फ औपचारिकताओं में। हमारी यह मुहिम एक संदेश है कि अगर प्रशासन नहीं जागेगा, तो जनता खुद आगे आएगी।”

कांग्रेस समर्थकों की प्रतिक्रियाएं तेज

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस समर्थकों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं। कई यूजर्स ने प्रशासन की आलोचना की, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया। जिला कलेक्टर कार्यालय से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन ने प्रतिमा की सफाई के लिए एक टीम गठित करने का आश्वासन दिया है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि महात्मा गांधी के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन उनकी स्मृतियों की रक्षा में लापरवाही बरती जा रही है। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि प्रतिमा की नियमित सफाई और रखरखाव के लिए एक स्थायी व्यवस्था की जाए। क्या प्रशासन इस पर ध्यान देगा? यह देखना बाकी है।

