Home > छत्तीसगढ़ > Chhattisgarh News: खैरागढ़ में बवाल, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा, 11 आरोपी हवालात में

Chhattisgarh News: खैरागढ़ में बवाल, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा, 11 आरोपी हवालात में

Chhattisgarh News: खैरागढ़ से चार किलोमीटर दूर ग्राम कोड़ेनवागांव में बुधवार देर शाम मारपीट और बवाल की घटना से पूरे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 28, 2025 12:45:30 IST

Chhattisgarh Police, Rajnandgano news,cg News in Hindi,Chhattisgarh news anchor,cg police bharti new update,cg police bharti new update today,cg police bharti update,CG Police Constable 2025
Chhattisgarh Police, Rajnandgano news,cg News in Hindi,Chhattisgarh news anchor,cg police bharti new update,cg police bharti new update today,cg police bharti update,CG Police Constable 2025

विनोद कुमार कि रिपोर्ट, Chhattisgarh News: खैरागढ़ से चार किलोमीटर दूर ग्राम कोड़ेनवागांव में बुधवार देर शाम मारपीट और बवाल की घटना से पूरे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वंय गाँव पहुँच कर की गयी त्वरित कार्रवाई ने बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। जानकारी के मुताबिक, ग्राम निवासी जितेंद्र साहू और नरेंद्र साहू ने पुरानी रंजिश और प्रेम विवाह से जुड़े विवाद के चलते दुलारू साहू और उनकी पुत्री अंजली साहू पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा स्वयं खैरागढ़ थाना पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए  राकर खुलासा किया।

एसपी लक्ष्य शर्मा ने कही ये बात 

एसपी लक्ष्य शर्मा ने बताया कि आरोपी दुलारू साहू के साथ खड़े न होने की वजह से जितेंद्र और नरेंद्र ने हमला किया। वहीं गांव के राकेश नेताम ने निजी रंजिश के चलते कुछ ग्रामीणों को उकसाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने रात करीब 11 बजे ही दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान राकेश नेताम ने कुछ ग्रामीणों को भड़काकर हंगामा कराया और गिरफ्तार आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से हालात बिगड़ने से बच गए।

अब इस शख्स के पीछे पड़ा Lawrence Bishnoi, 5 करोड़ की रंगदारी मांग दी खतरनाक धमकी

पुलिस ने पकड़ा

बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने जितेंद्र और नरेंद्र साहू के घर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ को काबू में किया और राकेश नेताम सहित कुल 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। कुल मिलाकर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्यवाही करते हुए अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, अन्य संदिग्ध ग्रामीणों से भी पूछताछ जारी है। पुलिस की मुस्तैदी और सख्त कदमों की वजह से गांव में बड़ा हादसा टल गया और स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पा लिया गया।

Tags: chhchhatpolice chhatisgarhraipurraipur police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Chhattisgarh News: खैरागढ़ में बवाल, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा, 11 आरोपी हवालात में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Chhattisgarh News: खैरागढ़ में बवाल, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा, 11 आरोपी हवालात में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhattisgarh News: खैरागढ़ में बवाल, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा, 11 आरोपी हवालात में
Chhattisgarh News: खैरागढ़ में बवाल, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा, 11 आरोपी हवालात में
Chhattisgarh News: खैरागढ़ में बवाल, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा, 11 आरोपी हवालात में
Chhattisgarh News: खैरागढ़ में बवाल, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा, 11 आरोपी हवालात में
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?