Home > छत्तीसगढ़ > Congress, Chhattisgarh: कांग्रेस संगठन में बदलाव, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी, क्या हो पाएगी पार्टी मजबूत!

Congress, Chhattisgarh: कांग्रेस संगठन में बदलाव, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी, क्या हो पाएगी पार्टी मजबूत!

Chhattisgarh News: कांग्रेस संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सृजन कार्यक्रम के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि प्रदेश में दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 27, 2025 13:40:00 IST

Chhattisgarh News (कांग्रेस संगठन में बदलाव, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी, क्या हो पाएगी पार्टी मजबूत!)
Chhattisgarh News (कांग्रेस संगठन में बदलाव, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी, क्या हो पाएगी पार्टी मजबूत!)

जगजीत सिंह की रिपोर्ट, Chhattisgarh News: कांग्रेस संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सृजन कार्यक्रम के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि प्रदेश में दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला आलाकमान के हाथ में है। लेकिन इस हलचल के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कस दिया है। 

कांग्रेस में दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा

कांग्रेस संगठन में फेरबदल की कवायद तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। जानकारी के मुताबिक पार्टी संगठन को कसावट और मजबूती देने के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश में है। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह आलाकमान का है। 

UP चुनाव से पहले BJP से बिछड़ने की तैयारी! मंत्री संजय निषाद ने कही ऐसी बात, जानकर उड़ेंगे होश

कांग्रेस खुद ही अपने संगठन को लेकर कंफ्यूज

उधर बीजेपी ने कांग्रेस की इस हलचल पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का संगठनात्मक संकट और गहराता जा रहा है और यह बदलाव उसकी कमजोरी को दिखाता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस खुद ही अपने संगठन को लेकर कंफ्यूज है। जब सत्ता में रहती है तो कांग्रेस सभी वर्गों को उपेक्षित करती है।  

बदलावों से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी

कांग्रेस का अंत नजदीक है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दो कार्यकारी अध्यक्ष बनने की अटकलों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। लेकिन, आलाकमान क्या फैसला लेता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस का मकसद साफ है, प्रदेश में संगठन को नई जान देना, जातीय समीकरण साधना और आने वाले चुनावों के लिए कमर कसना। अब देखना यह होगा कि इन बदलावों से कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाती है।

Jajpur News, Odisha: बेटे की खामोश आंखें और मां का उजड़ा आशियाना, जाजपुर की बाढ़ की मार

Tags: chhattisgarh newsraipur news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
Congress, Chhattisgarh: कांग्रेस संगठन में बदलाव, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी, क्या हो पाएगी पार्टी मजबूत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Congress, Chhattisgarh: कांग्रेस संगठन में बदलाव, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी, क्या हो पाएगी पार्टी मजबूत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Congress, Chhattisgarh: कांग्रेस संगठन में बदलाव, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी, क्या हो पाएगी पार्टी मजबूत!
Congress, Chhattisgarh: कांग्रेस संगठन में बदलाव, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी, क्या हो पाएगी पार्टी मजबूत!
Congress, Chhattisgarh: कांग्रेस संगठन में बदलाव, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी, क्या हो पाएगी पार्टी मजबूत!
Congress, Chhattisgarh: कांग्रेस संगठन में बदलाव, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी, क्या हो पाएगी पार्टी मजबूत!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?