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Chhattisgarh News: 2 खूबसूरत लड़कियों ने कारोबारी के साथ कर दिया कांड, होश आया तो हुआ ‘एहसास’

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 खूबसूरत लड़कियों ने कारोबारी को अकेले में बुलाया और फिर वीडियो और फोटो बना लिए.

By: JP Yadav | Last Updated: July 15, 2026 10:45:44 AM IST

Chhattisgarh News: 2 खूबसूरत लड़कियों ने कारोबारी के साथ कर दिया कांड, होश आया तो पहुंच गया थाने
Chhattisgarh News: 2 खूबसूरत लड़कियों ने कारोबारी के साथ कर दिया कांड, होश आया तो पहुंच गया थाने


Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के रायपुर से हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर 2 युवतियों ने  दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर कारोबारी से 25,000 रुपये वसूल लिए. वहीं, शिकायत के बाद जांच में आरोप सही मिलने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.  पूरा मामला राजधानी रायपुर का है. रायपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़ित का नाम जयंत चौधरी है. पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, शंकर नगर के रहने वाले कारोबारी जयंत चौधरी की मुलाकात मई, 2026 में गुढ़ियारी क्षेत्र में नित्या सिंह और पायल उर्फ आंचल तिवारी से हुई थी. दोनों ही दिखने में बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लग रही थीं.

जयंत चौधरी ने पुलिस को बताया कि दोनों युवतियों (नित्या सिंह और पायल उर्फ आंचल तिवारी) ने शुरुआत में नौकरी दिलाने और ब्यूटी पार्लर खोलने के नाम पर आर्थिक मदद मांगी. जयंत चौधरी ने दोनों की मदद की. इसके बाद दोनों लगातार फोन और मैसेज के जरिए संपर्क में रहीं. इस बीच नित्या सिंह और पायल उर्फ आंचल तिवारी अलग-अलग स्थानों पर मिलने का दबाव बनाती रहीं. 

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इस बीच बहुत अधिक गुजारिश करने पर जयंती चौधरी एक दिन नित्या सिंह और पायल उर्फ आंचल तिवारी से मिलने के लिए गए. पीड़ित ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 14 जून, 2026 को मुलाकात के दौरान दोनों युवतियों ने उसे और उसके एक साथी को सिगरेट ऑफर की. सिगरेट में नशा था. आरोप है कि सिगरेट पीने के कुछ देर बाद दोनों को चक्कर आने लगे और उसके बाद बेहोश हो गए.  इसी दौरान कथित तौर पर नित्या सिंह और पायल उर्फ आंचल तिवारी ने उनकी फोटो और वीडियो बना लिए. 

दूसरे दिन बताया- गलती हुई

जयंती चौधरी ने जब एतराज किया तो दूसरे दिन युवतियों ने फोन कर आरोप लगाया कि उनके साथ गलत हरकत हुई है. इसके बाद मामला दबाने के नाम पर पैसों की मांग की गई. दोनों ने धमकी दी कि पैसे नहीं मिले तो उनके खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराया जाएगा. परिवार और कार्यालय में बदनाम कर दिया जाएगा. इस पर डर की वजह से जयंती चौधरी ने 25,000 रुपये दे दिए. 

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आरोप है कि 1 जुलाई को दोनों युवतियों ने कारोबारी की कार में रखे नकदी से भरे बैग ले जाने का प्रयास किया. इसके बाद 10 जुलाई को वे उसके कार्यालय पहुंच गईं और कर्मचारियों के सामने गाली-गलौज करते हुए दोबारा पैसे नहीं देने पर झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी.  इस पर सिविल लाइन थाना प्रभारी यामन देवांगन ने पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया.  जांच के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल, चैट, सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की गई.  आरोप सही पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. 

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