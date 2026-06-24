Chhattisgarh News: तेज बारिश में छाया अंधेरा तो 11 लड़कों ने कर डाला बड़ा कांड, पुलिस बोली-पकड़कर रहेंगे

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से एक चौंकाने और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिले में मंगलवार (23 जून, 2026) की शाम को अचानक तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी तो पुलिस प्रशासन के लिए परेशानी भी बढ़ा दी. दरअसल, मंगलवार की शाम तेज बारिश और आंधी-तूफान के दौरान बत्ती गुल हो गई. इसके चलते सड़कों-गलियों के साथ-साथ इमारतों और घरों में अंधेरा छा गया. इस बीच बारिश और बिजली गुल होने का फायदा उठाकर अंबिकापुर जिले के बाल सुधार गृह से 11 नाबालिग दीवार कूदकर फरार हो गए. इन सभी ने बारिश के दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हए कमरों की खिड़कियां तोड़ी और फिर इसके बाद पीछे की दीवार को फांद गए. जब इस बारे में पता चला तो अफरा-तफरी मच गई. जिले के नाकों पर अलर्ट जारी है. सभी 11 बच्चों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों बनाई हैं.

फरार नाबालिगों की तलाश में जुटी पुलिस

जैसे ही अंबिकापुर जिले के बाल सुधार गृह से 11 नाबालिगों के फरार होने की जानकारी मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. फिलहाल कई पुलिस टीमें नाबालिगों की तलाश कर रही हैं. पूरा मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर का है. अंबिकापुर शहर के बाल सुधार गृह यानी जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में बारिश और बिजली गुल का फायदा उठाकर 11 बाल बच्चे खिड़की तोड़ने के बाद परिसर की दीवार फांदकर फरार हो गए. सूचना मिलते ही आनन-फानन में गांधी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद से फरार नाबालिगों की तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में अभियान शुरू कर दिया है.

अलर्ट पर पुलिस महकमा

बताया जा रहा है कि बाल सुधार गृह के मेन गेट पर 2 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, लेकिन रात को समय और बिजली नहीं होने से उन्हें कुछ पता नहीं चला. बच्चे पीछे की दीवार दीवार फांदकर परिसर से निकल गए. संभावित ठिकानों पर पुलिस बच्चों को तलाश रही है.

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बताया जा रहा है कि ये बच्चे अपने-अपने घर के लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, ऐसे में परिवार के फोन सर्विलांस पर लगा दिए गए हैं और स्थानीय पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है.

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