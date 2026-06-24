Home > क्राइम > Chhattisgarh News: तेज बारिश में छाया अंधेरा तो 11 लड़कों ने कर डाला बड़ा कांड, पुलिस बोली-पकड़कर रहेंगे

Chhattisgarh News: तेज बारिश में छाया अंधेरा तो 11 लड़कों ने कर डाला बड़ा कांड, पुलिस बोली-पकड़कर रहेंगे

Chhattisgarh News:  छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में बारिश और अंंधेरे का फायदा उठाते हुए 11 बच्चे फरार हो गए. बाल सुधार गृह से जानकारी मिलने के बाद पुलिस का कहना है कि जल्द सभी पकड़े जाएंगे.

By: JP Yadav | Published: June 24, 2026 10:01:08 AM IST

Chhattisgarh News: तेज बारिश में छाया अंधेरा तो 11 लड़कों ने कर डाला बड़ा कांड, पुलिस बोली-पकड़कर रहेंगे
Chhattisgarh News: तेज बारिश में छाया अंधेरा तो 11 लड़कों ने कर डाला बड़ा कांड, पुलिस बोली-पकड़कर रहेंगे


Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से एक चौंकाने और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिले में मंगलवार (23 जून, 2026) की शाम को अचानक तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी तो पुलिस प्रशासन के लिए परेशानी भी बढ़ा दी.  दरअसल, मंगलवार की शाम तेज बारिश  और आंधी-तूफान के दौरान बत्ती गुल हो गई. इसके चलते सड़कों-गलियों के साथ-साथ इमारतों और घरों में अंधेरा छा गया. इस बीच बारिश और बिजली गुल होने का फायदा उठाकर अंबिकापुर जिले के बाल सुधार गृह से 11 नाबालिग दीवार कूदकर फरार हो गए. इन सभी ने बारिश के दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हए कमरों की खिड़कियां तोड़ी और फिर इसके बाद पीछे की दीवार को फांद गए. जब इस बारे में पता चला तो अफरा-तफरी मच गई. जिले के नाकों पर अलर्ट जारी है. सभी 11 बच्चों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों बनाई हैं. 

फरार नाबालिगों की तलाश में जुटी पुलिस

जैसे ही अंबिकापुर जिले के बाल सुधार गृह से 11 नाबालिगों के फरार होने की जानकारी मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. फिलहाल कई पुलिस टीमें नाबालिगों की तलाश कर रही हैं. पूरा मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर का है. अंबिकापुर शहर के बाल सुधार गृह यानी जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में बारिश और बिजली गुल का फायदा उठाकर 11 बाल बच्चे खिड़की तोड़ने के बाद परिसर की दीवार फांदकर फरार हो गए. सूचना मिलते ही आनन-फानन में गांधी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद से फरार नाबालिगों की तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में अभियान शुरू कर दिया है.

You Might Be Interested In

अलर्ट पर पुलिस महकमा  

बताया जा रहा है कि बाल सुधार गृह के मेन गेट पर 2 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, लेकिन रात को समय और बिजली नहीं होने से उन्हें कुछ पता नहीं चला. बच्चे पीछे की दीवार दीवार फांदकर परिसर से निकल गए. संभावित ठिकानों पर पुलिस बच्चों को तलाश रही है. 

यह भी पढ़ें:   Radha Mohan Mishra Viral Video: अशोक खरात तो सिर्फ… नया बाबा तो निकला सबका बाप; बिस्तर पर बैठे-बैठे करवाता था ये कांड

बताया जा रहा है कि ये बच्चे अपने-अपने घर के लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, ऐसे में परिवार के फोन सर्विलांस पर लगा दिए गए हैं और स्थानीय पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है. 

यह भी पढ़ें:  भारत के होटलों से लेकर दुबई तक डॉक्टर ने युवती से बनाए संबंध, फिर सामने आया बेडरूम और टॉयलेट का कांड; पीड़िता पहुंच गई थाने

Tags: chhattisgarh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश के मौसम में जरूर खाएं ये फल, strong रहेगी...

June 24, 2026

बंदिनी की संतू बनीं मां, इंस्टाग्राम पर साझा कि लाडली...

June 23, 2026

अंशुला कपूर का ग्लैमरस Pre-Bridal लुक!

June 23, 2026

गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?

June 23, 2026

अयोध्या के 5 दर्शनीय धार्मिक स्थल

June 23, 2026

ज्यादा मेथी खाने के नुकसान

June 23, 2026
Chhattisgarh News: तेज बारिश में छाया अंधेरा तो 11 लड़कों ने कर डाला बड़ा कांड, पुलिस बोली-पकड़कर रहेंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhattisgarh News: तेज बारिश में छाया अंधेरा तो 11 लड़कों ने कर डाला बड़ा कांड, पुलिस बोली-पकड़कर रहेंगे
Chhattisgarh News: तेज बारिश में छाया अंधेरा तो 11 लड़कों ने कर डाला बड़ा कांड, पुलिस बोली-पकड़कर रहेंगे
Chhattisgarh News: तेज बारिश में छाया अंधेरा तो 11 लड़कों ने कर डाला बड़ा कांड, पुलिस बोली-पकड़कर रहेंगे
Chhattisgarh News: तेज बारिश में छाया अंधेरा तो 11 लड़कों ने कर डाला बड़ा कांड, पुलिस बोली-पकड़कर रहेंगे