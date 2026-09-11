Chhattisgarh News: कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई फांसी की सजा, बताया क्यों है यह सबसे दुर्लभ मामला

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) एक्ट की एक स्पेशल कोर्ट ने 6 साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले में 24 साल के एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले को सबसे दुर्लभ मामलों में से एक (rarest of rare) करार दिया देते हुए दोषी को फांसी की सजा दी.

बच्चों से दुष्कर्म मामले में सोमेश यादव को फिजिकल और बायोलॉजिकल सबूतों, CCTV फुटेज और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 1973, 1979 और 1980 में फांसी की सजा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था. कोर्ट ने कहा था कि अगर कानून में फांसी की सज़ा का प्रावधान है और प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित है, तो मौत की सज़ा दी जा सकती है, लेकिन केवल सबसे दुर्लभ मामलों में. दोषी को फांसी की सज़ा सुनाते समय कोर्ट को विशेष कारण दर्ज करने होते हैं.

स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को सोमेश यादव को POCSO एक्ट की धारा 6(1) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराया. ये धाराएं गंभीर यौन हमले और हत्या से संबंधित हैं, उस पर हर धारा के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया गया है.

सोमेश यादव को BNS की धारा 238(a) के तहत पांच साल की कठोर कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई. यह धारा सबूत मिटाने या गलत जानकारी देने से संबंधित है, ये सज़ाएं एक साथ चलेंगी.

कोर्ट ने राज्य सरकार की पीड़ित मुआवज़ा योजना के तहत बच्ची के परिवार को 7 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया. अप्रैल 2025 में लड़की के लापता होने की सूचना मिलने के बाद वह एक गाड़ी में मिली और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया. एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा मामले की जांच के बाद परिस्थितिजन्य सबूतों के अलावा फिजिकल और बायोलॉजिकल सबूतों और CCTV फुटेज के आधार पर यादव को दोषी ठहराया गया.

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