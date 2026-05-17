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छत्तीसगढ़ में पति की दरिंदगी, पहले पीटा फिर प्राइवेट पार्ट में डाल दिया 10 इंच लंबा लोहे का औजार

Chhattisgarh News: पति की दरिंदगी का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ और हत्या की भयावह सच्चाई सामने आई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

By: JP Yadav | Last Updated: May 17, 2026 8:49:58 PM IST

chhattisgarh man murder wife: पति ने की पत्नी के साथ दरिंदगी
chhattisgarh man murder wife: पति ने की पत्नी के साथ दरिंदगी


Chhattisgarh News: छ्त्तीसगढ़ के सुरगुजा जिले से इंसानियत और पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इससे पहले उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दीं. शख्स ने 23 वर्षीय पत्नी की बुरी तरह से मारा-पीटा. इस दौरान बेरहमी से पिटाई के दौरान शख्स ने प्राइवेट पार्ट में लोहे का धारदार औजार हेक्सॉ ब्लेड डाल दिया. इसके बाद बुरी तरह से तड़पते हुए पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जान गंवाने वाली महिला का नाम हीराबाई है और गिरफ्तार आरोपी पति का नाम प्रदीप अगरिया है. उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है. अब पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है. 

उधर, पुलिस के मुताबिक प्रदीप अगरिया और हीराबाई की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी. आरोपी प्रदीप अक्सर शराब के नशे में अपनी पत्नी हीराबाई के साथ करीब-करीब रोजाना मारपीट करता था. 14 मई को भी मणिपुर थाना क्षेत्र के भिट्ठीकला गांव में प्रदीप अगरिया ने पत्नी हीराबाई के साथ बेरहमी से मारपीट की. बताया जा रहा है कि पिटाई के दौरान उनकी चार साल की बेटी भी घर में मौजूद थी, जो यह सब देख रही थी.

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खुद पीड़िता को लेकर पहुंच था अस्पताल

प्रदीप अगरिया ने पत्नी हीराबाई को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह बेहोश हो गई. हालत खराब होने पर पति खुद मोटरसाइकिल से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचा. यहां पर उसने कहा कि पत्नी सड़क दुर्घटना में घायल हुई है. जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस पर प्रदीप भाग गया. शक होने पर अस्पताल ने पुलिस और परिजन को जानकार दी. परिजन के पहुंचने के बाद अगले दिन शव का पोस्टमार्टम कराया गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उड़ाए होश

उधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की भयावह सच्चाई सामने आई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया. उसे रविवार अंबिकापुर से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है.

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शरीर पर 17 चोटों पर निशान

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर डॉ. संतु बाग की मानें तो मृतका तीन महीने की गर्भवती थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर करीब 17 गंभीर बाहरी चोटों के निशान मिले हैं. डॉक्टरों की मानें तो महिला के प्राइवेट पार्ट में 10 इंच लंबा लोहे का औजार बरामद किया गया है.

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Tags: chhattisgarh news
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