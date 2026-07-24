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आधी रात को पति-पत्नी के बीच हुआ कुछ ऐसा, सुबह चर्चा में आ गए दोनों, बदबू से खुला राज

छत्तीसगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है. उसने अपनी पत्नी की हत्या इस तरह की कि पुलिस वालों ने जब लाश को देखा, तो वो खुद हैरान रह गए.

By: Deepika Pandey | Published: July 24, 2026 1:39:16 PM IST

पारिवारिक विवाद के बाद हत्या
पारिवारिक विवाद के बाद हत्या


Chhattisgarh Murder Case: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के कतियाररास गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया है. यहां घरेलू विवाद के कारण एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. हैरानी की बात ये है कि हत्या इतनी निर्मम थी कि पुलिस की टीम भी उसे देखकर चौंक गई कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है. जानकारी के अनुसार, घरेलू विवाद के कारण पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. 

पत्नी की निर्मम हत्या

आरोपी का नाम लक्ष्मण कुंजाम बताया जा रहा है, जिसने अपनी पत्नी झुमकी बाई की धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने अपनी पत्नी पर तब तक वार किए, जब तक उसका सिर धड़ से अलग नहीं हो गया. 

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पुलिस ने घटनास्थल पर क्या देखा?

पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो पुलिस को घटनास्थल पर महिला का सिर, उसके धड़ से अलग मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. वहीं पुलिस और फोरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठे किए. वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. 

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पड़ोसियों ने किया खुलासा

इस हत्या की वारदात का खुलासा तब हुआ, जब उस घर से तेज बदबू आने लगी थी.  उन्होंने जब खिड़की से झांककर देखा, तो हत्या का शक हुआ. इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन कर इस बारे में जानकारी दी. पुलिस मौके पर पहुंची और अंदर का नजारा देखर दंग रह गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

क्या है मौत की वजह?

शुरुआती जांच में सामने आया है कि पत्नी की हत्या की वजह घरेलू विवाद है. हालांकि अभी तक आरोपी ने हत्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं दी है. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. वहीं इस निर्मम हत्या की वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है.

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