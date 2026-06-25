सिर की हड्डी टूटी, जांघ पर गहरे खरोंच के निशान, जन्मदिन पर बॉयफ्रेंड से मिलने गई लड़की का रेत के अंदर दबा मिला शव

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में लड़की के साथ दुष्कर्म करने और फिर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है. दरअसल, बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत झारा में नाले की रेत में दबी हुई एक युवती की लाश मिली है. पुलिस की जांच में लड़की की पहचान 18 साल की भारती टंडन के रूप में हुई है, जो श्यामलाल टंडन की बेटी थी.

शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके सिर पर गंभीर चोट थी और जांघ पर खंरोच के निशान पाए गए थे, जिससे उसकी हत्या की पुष्टि हुई है. इसके अलावा, दुष्कर्म की भी आंशका जताई गई है. युवती के आंतरिक अंगों के सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए रायपुर भेजे जा रहे हैं. पुलिस ने युवती से मेलजोल रखने वाले कुछ युवकों को हिरासत में लिया है. जिससे पूछताछ की जा रही है.

रेत में दबा मिला शव

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महासमुंद जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत झारा के पास नाले पर गए ग्रामीणों को बदबू आई और रेत से शरीर का एक हिस्सा बाहर निकला हुआ दिखाई दिया. बताया जा रहा है कि जानवरों ने उसके पैरों को आंशिक रूप से खा लिया था और शरीर का निचला हिस्सा बिना कपड़ों के था, उसने जो लेगिंग पहनी हुई थी, वह कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था. पूरा नजारा देखने के तुरंत बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी.

यह भी पढ़ें – जिस पत्नी पर लुटाता था प्यार, उसी की ली जान! नदी में कुदाई कार; फिर चंद मिनटों बाद नदी से निकला ‘हैप्पी’ लेकिन…

शव का किया गया पोस्टमार्टम

सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचीं. ग्रामीणों ने मृतका की पहचान भारती टंडन के रूप में की है. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया. शाम होने और शव के डिकंपोज होने की वजह से उस दिन शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका. इसके बाद शव को महासमुंद मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां मंगलवार को पोस्टमार्टम किया गया.

क्या है पूरा मामला

परिवार के अनुसार, युवती का जन्मदिन 19 जून को था, जिस दिन वह 18 साल की हो गई. बताया जा रहा है कि उसका एक युवक के साथ प्रेम संबंध था. वह 19-20 जून की रात करीब 3 बजे अपने घर से गायब हो गई. आशंका है कि जन्मदिन होने के कारण वह उस रात चुपके से उस युवक से मिलने गई होगी. अगले दिन 20 जून को परिवार ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. उसके बाद थक हारकर परिवार ने खल्लारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद 22 जून को उसका शव एक नाले की रेत में दबा हुआ मिला. बताया जाता है कि उसने 11वीं कक्षा पास कर ली थी और इस साल 12वीं कक्षा में दाखिला लेने वाली थी.

यह भी पढ़ें – बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर में आया नया मोड़, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी ने बताया हत्या का कारण; ‘परिवार कर रहा था लिव-इन रिलेशनशिप का विरोध’