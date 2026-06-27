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बॉयफ्रेंड ने लड़की को बर्थडे गिफ्ट देने के बहाने बुलाया, फिर पत्थर से सिर कुचलकर की हत्या; सबूत मिटाने के लिए रेत में दफना दिया शव

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 18 वर्षीय भारती टंडन की हत्या कर शव को रेत में दफना दिया गया था. पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 27, 2026 11:55:17 AM IST

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में लड़की की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा
छत्तीसगढ़ के महासमुंद में लड़की की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा


Bharti Tandon Murder Case: छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 18 वर्षीय भारती टंडन की हत्या कर शव को रेत में दफन कर दिया गया था. पुलिस ने अब इस मामले को सुलझा दिया है. दरअसल, पूरा मामला यह है कि महासमुंद के खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत झारा में एक नाले के पास रेत में भारती टंडन का शव दबा मिला था. बताया जा रहा है कि वह लड़की अपने जन्मदिन पर बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी. जिसके बाद वह गायब हो गई ती और 3 दिन बाद उसका शव मिला है.

अब पुलिस की जांच में पता चला कि उसके नाबालिग बॉयफ्रेंड ने उसे जन्मदिन का तोहफा देने के बहाने मिलने के लिए बुलाया था और सिर पर पत्थर से वारकर उसकी हत्या कर दी.

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सबूत मिटाने के लिए रेत में दफना दिया शव

हत्या के बाद आरोपी ने शव को रेत में दबाकर सबूत मिटाने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके कारण नाबालिग ने यह चौंकाने वाला अपराध किया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 22 जून को दोपहर करीब 2:30 बजे कुछ ग्राणीण ग्राम पंचायत झारा में नाले की तरफ गए गए थे. जहां बदबू आने और रेत से शरीर का कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ देखने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी. सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव के पास एक पर्स, चप्पल की एक जोड़ी और बालों गुच्छा मिला. शव आंशिक रूप से रेत में दबा हुआ मिला था और सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले थे. 

शादी के विवाद की वजह से हुई हत्या

इस बीच, पुलिस जांच में पता चला कि भारती की दोस्ती एक नाबालिग युवक से थी और वह उससे शादी करना चाहती थी. इस मामले को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन नाबालिग ने भारती को मिलने के लिए बुलाया. उसने भारती से कहा कि वह उसे एक तोहफा देना चाहता है और उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा. जैसे ही लड़की ने अपनी आंखों को बंद किया तो आरोपी ने उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया. जिसकी वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई.

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रेत में दफनाया शव

हत्या के बाद नाबालिग आरोपी ने युवती की लाश को एक नाले के किनारे रेत में दफना दिया. इसके बाद आरोपी ने युवती के चप्पल और पर्स को पास में ही फेंक दिया. उसने पत्थर को धोया और छिपा दिया. नाबालिग से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पत्थर और अन्य सामान जब्त कर लिए हैं. हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Tags: chhattisgarh newscrime news
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