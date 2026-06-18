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Chhattisgarh BJP Leader Murder: भाजपा नेता को फॉर्च्यूनर में जिंदा जलाया, बचे 2 साथियों को फरसे से काट डाला

Chhattisgarh BJP Leader Murder: छत्तीसगढ़ के कोरिया जेल में भाजपा नेता भरत सिंह को चालाकी से बुलाया गया. इसके बाद ट्रकों से घेरकर BJP नेता की SUV में आग लगाई गई , जिसमें वे जिंदा जल गए.

By: JP Yadav | Published: June 18, 2026 5:16:52 PM IST

Chhattisgarh BJP Leader Murder: भाजपा नेता को फॉर्च्यूनर में जिंदा जलाया, बचे 2 साथियों को फरसे से काट डाला
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Chhattisgarh BJP Leader Murder: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक फॉर्च्यूनर SUV को कथित तौर पर ट्रकों के बीच फंसाकर उस पर पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई. इसमें 3 लोगों की जिला जलकर मौत हो चुकी है. इनमें स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह थे. भरत सिंह को लल्ला सिंह के नाम से भी जाना जाता था. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पहली नजर में रेत खनन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में यह हत्याकांड हुआ है. पुलिस ने हत्या और हत्या की कोशिश समेत गंभीर आरोपों के तहत नौ नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस हिंसा ने कोरिया में सनसनी फैला दी है, जहां तनाव बना हुआ है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

यह घटना मंगलवार (16 जून, 2026) को देर रात सोनहट पुलिस स्टेशन इलाके के नौगांई गांव में हुई. पीड़ित परिवार के अनुसार, भरत सिंह रेत खदान के काम से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत करने गए थे. परिवार का आरोप है कि इसके बजाय वो साजिश में फंस गए. इस मामले में पुलिस ने अब तक चार आरोपियों अक्षत त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और मन्नू त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.  

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गैर कानूनी वसूली को लेकर लगातार बढ़ रहा था विवाद

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, इलाके में रेत खदान का ठेका भरत सिंह के परिवार को मिला था. स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके बाद सोनहट, कैलाशपुर, तेलिमुडा, बेलिया और छिंगुरा में रेत के ट्रांसपोर्टेशन और माइनिंग से जुड़ी गैर-कानूनी वसूली पर कब्ज़े के लिए तीखी लड़ाई हुई. कहा जा रहा है कि भरत सिंह के गुट और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज त्रिपाठी के परिवार के बीच यह विवाद महीनों से चल रहा था.

रेत पर कंट्रोल को लेकर था विवाद

 त्रिपाठी परिवार के पास टिपर ट्रक थे जिनका इस्तेमाल बैकुंठपुर तक रेत ढोने के लिए किया जाता था. कहा जाता है कि पेमेंट और खदानों से निकाली गई रेत पर कंट्रोल को लेकर विवाद बढ़ गया था. जो मामला पहले सिर्फ़ माइनिंग का झगड़ा था वह जल्द ही प्रभाव, डराने-धमकाने और स्थानीय दबदबे की लड़ाई में बदल गया.

गाड़ी के अंदर ही जल गए भरत सिंह

वारदात के दौरान जिस फॉर्च्यूनर कार में भरत सिंह और अन्य लोग यात्रा कर रहे थे, उसे कथित तौर पर घेर लिया गया था. खबरों के मुताबिक, SUV के आगे और पीछे ट्रक खड़े कर दिए गए थे, जिससे भागने के रास्ते बंद हो गए. कुछ ही देर बाद गाड़ी में कथित तौर पर आग लगा दी गई. भरत सिंह को गाड़ी के अंदर ही ज़िंदा जला दिया गया.

पहले कांग्रेस में थे भरत सिंह

इस हमले में मारे गए अन्य दो लोगों में वीरेंद्र सिंह शामिल हैं, जिनकी इलाज के दौरान चोटों की वजह से मौत हो गई और दूसरे नागेंद्र सिंह हैं, जो एक टीचर और भरत सिंह के चचेरे भाई थे. एक और घायल व्यक्ति, मयंक सिंह, बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। उनके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं. यहां पर बता दें कि एक दौर में भरत सिंह कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान BJP में शामिल हो गए थे.

Tags: chhattisgarh news
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