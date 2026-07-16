जब घर में पसरा मातम, तो डायन-डायन कहकर जेठ ने कर दिया कांड; तड़पती रही विधवा, लेकिन...

छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास और जादू-टोनही की आड़ में एक शख्स ने अपने ही मृत भाई की विधवा की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह उस दौर की घटना है जब महिलाएं चांद पर जा रही हैं. आधुनिक तकनीक से लेकर देश के विकास में अपान योगदान दे रही है. घर-घर में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है वहां डायल कहकर अपने ही घर की महिला की हत्या करने के मामले ने सिर्फ इलाके में ही नहीं, पूरे राज्य में सनसनी मचा दी है. यह घटना जशपुर जिले के पत्थलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के डुंगाजोर गांव की है जहां एक शराबी जेठ आए दिन अपने भाई की विधवा को घर में हो रही अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराता था और आए दिन गाली-गलौच करके जान से मारने की धमकी देता था. बताया जा रहा है कि भाई की विधवा को अक्सप डायन कहकर बुलाता थआ और उस पर जादू-टोनही और तंत्र-मंत्र के घिनौने आरोप तक मढ़ देता था. जब महिला ने अपने जेठ का विरोध किया तो शख्स के सिर खून सवार हो गया और उसने महिला को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया.

विधवा पर मढ़ देता था अनहोनी का इल्जाम

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में परिवार में एक के बाद एक मौतों के बाद आरोपी सुखसिंह राठिया काफी परेशान चल रहे थे.पहले बूढ़ी मां, फिर सगा भाई और मासूम नाती ने लंबे समय तक बीमार रहने के बाद अपनी जान गंवा दी. इन दुखों से उबरने और मेडिकल साइंस पर विश्वास करने के बजाए सुखसिंह राठिया अंधविश्वास में पड़ गए. और आए दिन अपने भाई की विधवा 35 वर्षीय नवीना को इन सभी मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराकर डयान, टोनही जैसे अपशब्द कहने लगे. यह पूरी वरादात लंबे समय से चल रही थी. पूरे गांव के सामने सरेआम मानसिक प्रताड़ना का दौर चलता रहा और बहू नवीना चुपचाप चीजें सुनती रही.

बेरहमी से निकाल दी बहू की जान

एक तरफ सुखसिंह शराब के नशे में अपने ही घर की बहू के साथ गाली-गलौच और मारपीट करता था तो वहीं पूरा गांव विरोध करने या नवीना का साथ देने के बजाए सरेआम तमाशा देखता रहता. सोमवार को फिर से सुखसिंह शराब के नशे में नवीना के घर पहुंचा और उससे गाली-गलौच करने लगा. जब नवीना ने विरोध किया तो सुखसिंह गुस्से में आग-बबूला हो गया और वहां रखे एख मजबूत लाठी डंडे से नवीना पप बेरहम प्रहार किए. दूसरी तरफ निहत्थी नवीना जेठ के प्रहारों को रोकती भी कैसे, इधर सुखसिंह ताबड़तोड़ डंडे बरसाते रहा, वहीं नवीना जान बचाने के लिए चीख-पुकार करने लगी. जब किसी ने सहायता नहीं की तो बेरहमवारों को न झेल पाने के चलते वो बदहवास होकर वहीं गिर गई.

आरोपी फरार, अस्पताल में मौत

जब तक गांव के लोग नवीना के मदद के लिए आप पाते, तब तक आरोपी जेठ सुखसिंह उसे लहूलुहान करके फरार हो गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही पत्थलगांव पुलिस गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. दूसरी तरफ अपने घर में छिपे बैठे अपनी हत्या के आरोपी सुखसिंह को घेराबंदी करके हिरासत में लिया है. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है. SDOP पत्थलगांव ध्रुवेश जायसवाल ने बताया कि आरोपी महिला पर अंधविश्वास का शक करता था और शराब पीकर उससे विवाद करता था इसलिए उसने महिला की जान ले ली.

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