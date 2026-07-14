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अंधविश्वास में हैवान बना ससुर! जादू टोना के शक में विधवा बहू के सिर पर लकड़ी से किया वार, तड़प-तड़पकर चली गई जान

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक शख्स ने अपनी विधवा बहू की लकड़ी के बार-बार वार कर इसलिए हत्या कर दी. क्योंकि उन्हें शक था कि महिला उनके बच्चों पर जादू टोना कर रही है.

By: Sohail Rahman | Published: July 14, 2026 6:08:55 PM IST

छत्तीसगढ़ के जशपुर में ससुर ने विधवा बहू की हत्या की
छत्तीसगढ़ के जशपुर में ससुर ने विधवा बहू की हत्या की


Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है. सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक अंधविश्वास में महिलाओं की हत्या होती रहेगी. दरअसल, पूरा मामला यह है कि पत्थलगांव थाना क्षेत्र के डुडुंगजोर गांव में अंधविश्वास में ससुर ने अपनी विधवा बहू की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि शख्स को शक था कि उसकी विधवा बहू जादू-टोना करती थी.

जिसके शक में उन्होंने लकड़ी के डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया ह और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

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क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, घटना के समय मृतका नबिना राठिया अपने घर के आंगन में थी. इसी दौरान उसके ससुर सुख सिंह राठिया ने उस पर डायन होने का आरोप लगाते हुए बहस शुरू कर दी. जब विवाद बढ़ गया तो आरोपी घर के अंदर गया और वहां से एक मोटी लकड़ी लेकर आया और महिला के सिर पर कई बार वार कर दिए, जिसकी वजह से महिला को गंभीर चोटें आईं. परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

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आरोपी ने कबूल किया जुर्म

पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी सुख सिंह राठिया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसे शक था कि उसकी विधवा बहू उसके बच्चे पर जादू-टोना कर रही थी. इसी अंधविश्वास और गुस्से में आकर उसने महिला पर जानलेवा हमला किया. इस पूरे मामले पर एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जादू-टोना के शक में महिला की हत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है.

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Tags: chhattisgarh newscrime news
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