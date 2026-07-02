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एक रात बन गए गैर औरत से संबंध, इसके बाद जरूरत बन गई पूर्णिमा चौहान; फिर एक डिमांड कर दी 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद

Chhattisgarh illicit Relationship Husband : छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में महिला पूर्णिमा चौहान की हत्या का खुलासा हुआ तो परिवार वाले भी चौंक गए.

By: JP Yadav | Last Updated: July 2, 2026 5:13:06 AM IST

एक रात की मुलाकात में बन गए गैर औरत के संबंध, इसके बाद जरूरत बन गई पूर्णिमा चौहान; फिर एक डिमांड कर दी 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद
एक रात की मुलाकात में बन गए गैर औरत के संबंध, इसके बाद जरूरत बन गई पूर्णिमा चौहान; फिर एक डिमांड कर दी 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद


chhattisgarh illicit Relationship Husband : छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में अवैध संबंधों का अजब मामला सामने आया है. जिले के जोंगरा गांव में पिछले दिनों हुई एक महिला की हत्या के मामले में स्थानीय पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. गैर महिला से अवैध संबंध बनने के बाद जब वह डिमांड करने लगी तो शख्स ने 4 लाख रुपये की सुपारी देकर शूटरों को हायर किया. इसके बाद प्रेमिका की हत्या करवा दी. यह हत्याकांड उसने अपनी ही पत्नी के साथ मिलकर अंजाम दिया. हैरत की बात यह है कि प्रेमिका को रास्ते में शख्स की पत्नी ने बड़ा योगदान किया. सक्ती जिला पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपियों सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इन सभी से पूछताछ जारीह है. 

पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के जोंगरा गांव का है. पुलिस के मुताबिक, 26 जून को पूर्णिमा चौहान उर्फ पूनम के घर में  अज्ञात हमलावर घुसे. जब तक वह कुछ समझ पाती बदमाशों ने पूर्णिमा पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया. बताया जाता है कि गोली लगने के बाद ज्यादा खून बह गया और पूर्णिमा की मौके पर ही मौत हो गई.पूर्णिमा की मौत की पुष्टि होने के बाद शूटर बेहद शातिर अंदाज में भाग निकले. 

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शादी के बाद बन गए पूर्णिमा से संबंध

इस बीच पुलिस ने पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि मुख्य आरोपी मुरलीशंकर के साथ पूर्णिमा चौहान का  लव अफेयर था. पूर्णिमा लगातार दबाव बन रही थी कि मुरलीशंकर अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करे. इसको लेकर लगातार कलह जारी थी. बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले मुरलीशंकर की शादी चंपा चौहान से हुई थी.  इस बीच मुरलीशंकर की मुलाकात पूर्णिमा चौहान से हुई. यह मुलाकातें लगातार होती चली गई. एक दिन मौका मिलाकर दोनों ने पूर्णिमा चौहान के घर पर ही संबंध बना डाले. इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा. उधर, पूर्णिमा का मुरलीशंकर से कहना था कि अगर वह सच्चा प्यार करता है तो पत्नी चंपा को तलाक देकर उससे शादी करे. इस दबाव ने मुरलीशंकर को दबाव में ला दिया था.

4 लाख में तय हुआ हत्या का सौदा

इसके चलते मुरलीशंकर ने अपनी पत्नी चंपा चौहान के साथ मिलकर पूर्णिमा की हत्या की साजिश रचकर 4 लाख रुपये की सुपारी दे दी.  इसके बाद शातिर बदमाशों ने 26 जून को दो शूटरों ने पूर्णिमा के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी मुरलीशंकर और उसके सहयोगियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए अहम सबूत बरामद किए हैं. 

Tags: chhattisgarh news
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