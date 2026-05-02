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कांकेर में सर्च ऑपरेशन के दौरान जोरदार धमाका! आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान शहीद, एक की हालत गंभीर

Kanker IED Blast: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में डीआरजी के जवान लैंडमाइन को निष्क्रिय को कर रहे थे. इस दौरान अचानक धमाका हो गया. जिसमें 3 जवानों के शहीद और एक जवान के घायल होने की खबर सामने आ रही है.

By: Sohail Rahman | Published: May 2, 2026 4:58:27 PM IST

छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान शहीद, एक गंभीर रूप से घायल
छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान शहीद, एक गंभीर रूप से घायल


Kanker IED Blast: आज यानी शनिवार (02 मई, 2026) को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है. जहां आईईडी धमाके में डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड (DRG) के तीन जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान के घायल होने की खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि घायल जवान को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 मार्च, 2026 को राज्य को हथियारबंद माओवादियों से मुक्त घोषित किए जाने के बाद यह पहली घटना है जिसमें नक्सली गतिविधियों से जुड़ा कोई धमाका हुआ है.

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सर्च ऑपरेशन में निकले थे जवान

घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों को छोटेबेठिया पुलिस थाने के इलाके में कांकेर-नारायणपुर जिले की सीमा के पास गश्त करने और लैंडमाइन को निष्क्रिय करने के लिए तैनात किया गया था. उन्होंने बताया कि लैंडमाइन को निष्क्रिय करने के ऑपरेशन के दौरान जब धमाका हुआ,  तो जवान घायल हो गए.

शहीद हुए जवानों के नाम

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कांस्टेबल कृष्णा कोमरा और कांस्टेबल संजय गढ़पाले ने घटना स्थल पर ही गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया. वहीं घायल जवान कांस्टेबल परमानंद कोमरा को बेहतर उपचार के लिए जरूरी मेडिकल सहायता दी जा रही है. इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि  घटना के बाद घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनमें से तीन की मौत हो गई.

31 मार्च को छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद यह पहला मौका है, जब लैंडमाइन धमाके में जवान घायल हुए हैं. सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

नक्सलियों ने बड़ी संख्या में लैंडमाइन बिछा रखे थे

राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों खासकर बस्तर संभाग के जंगलों में नक्सलियों ने पहले बड़ी संख्या में लैंडमाइन बिछा रखे थे. बताया जा रहा है कि पहले से बिछाए गए ये लैंडमाइन अभी भी इलाके में तैनात सुरक्षा बलों और स्थानीय ग्रामीणों दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षाकर्मी पूरे इलाके में इन लैंडमाइन को खोजने और उन्हें निष्क्रिय करने के ऑपरेशन में लगातार लगे हुए हैं.

Tags: chhattisgarh news
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