Chhattisgarh: किसानों की बढ़ेगी कमाई, गांवों को मिलेगी नई रफ्तार! सीएम विष्णुदेव साय ने दी 333 परियोजनाओं की सौगात

CM Sai on 333 Development Works: छत्तीसगढ़ में किसानों की खुशहाली, गांवों का विकास और लोगों को बेहतर सुविधाएं देना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं. इसी वादे के साथ राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में विकास और सुशासन का नया अध्याय लिखने के वादे को पूरा कर रही है. सीएम विष्णुदेव साय ने आज राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में हुए प्रोग्रेसिव किसान सम्मेलन और उद्घाटन-भूमिपूजन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही. इस मौके पर विधानसभा स्पीकर डॉ. रमन सिंह खास मेहमान थे.

सीएम विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले को ₹510 करोड़ 89 लाख से ज़्यादा के 333 विकास कामों की सौगात दी. उन्होंने शिवनाथ नदी पर मोहरा मेला स्थल से ऑक्सीजोन तक सस्पेंशन ब्रिज, इरा एनीकट का निर्माण और संरक्षण, कुमर्दा-गेंदाटोला-कल्लूबंजारी सड़क का निर्माण और घुमरिया डायवर्सन का जीर्णोद्धार जैसे अहम प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा की.

जिले ने फसल चक्र और जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया- सीएम

सीएम साय ने कहा कि राजनांदगांव जिले ने फसल चक्र और जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है. यहां के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ दालें, तिलहन और दूसरी फ़ायदेमंद फ़सलें उगाने के लिए बढ़ावा दिया गया है, और इसके अच्छे नतीजे दिख रहे हैं.

सीएम साय ने कहा कि खरीफ़ 2026 से शुरू होने वाली कृषक उन्नति योजना के तहत, जो किसान धान की जगह दालें, तिलहन या दूसरी फ़सलें उगाना चुनते हैं, उन्हें हर एकड़ ₹15,000 की इनपुट मदद दी जाएगी. इससे किसान अपनी फ़सलों में कई तरह के बदलाव करने के लिए बढ़ावा पाएंगे और अपनी इनकम बढ़ा पाएंगे.

किसान-हितैषी योजनाओं के ज़रिए किसानों को फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा रही- सीएम

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषक उन्नति योजना, सपोर्ट प्राइस पर धान की ख़रीद और दूसरी किसान-हितैषी योजनाओं के ज़रिए किसानों को फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा रही है. राज्य सरकार किसानों को खेती के लिए ज़रूरी खाद और बीज समय पर देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है.

उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस को मज़बूत करने के लिए राज्य सरकार ने CM हेल्पलाइन 1076 शुरू की है, जहां लोग अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं और समय पर समाधान पा सकते हैं. इसी तरह, ई-डिस्ट्रिक्ट सिस्टम के ज़रिए इनकम, जाति और निवास समेत अलग-अलग डिपार्टमेंट की 400 से ज़्यादा सर्विस घर बैठे मिल रही हैं.

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान स्कीम से ज़रूरतमंद कंज्यूमर्स को राहत

सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान स्कीम से ज़रूरतमंद कंज्यूमर्स को राहत मिल रही है. प्रधानमंत्री फ्री बिजली स्कीम से भी आम लोगों को बिजली बिल से लंबे समय तक राहत मिल रही है. उन्होंने लोगों से अपने घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की अपील की. राज्य सरकार का मकसद सिर्फ़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह भी पक्का करना है कि सरकारी स्कीमों का फ़ायदा हर परिवार तक पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के मुताबिक, घर, बिजली, पानी, सड़क और डिजिटल सर्विस तक पहुंच तेज़ी से बढ़ाई जा रही है.

विधानसभा स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने कहा कि पद्मश्री फूलबासन बाई यादव ने महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ मिलकर अप्रैल और मई की दोपहर में देश भर में घूमकर किसानों और गांववालों को फसल चक्र और पानी बचाने के बारे में जानकारी देकर बहुत अच्छा काम किया. राजनांदगांव में फसल चक्र ने किसानों को अपनी फसलों में कई तरह के बदलाव करने के लिए प्रेरित किया है.

इवेंट के दौरान एक MoU साइन किया गया

इस इवेंट के दौरान, किसानों से सोयाबीन की फसल खरीदने के लिए ज़िला प्रशासन और ABIS एक्सपोर्ट्स के बीच एक MoU साइन किया गया. प्रोग्रेसिव किसानों, कृषि सखी दीदियों, सरपंचों और रूरल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन अधिकारियों को सम्मानित किया गया और फसल डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मिनी-किट बांटे गए.

इस मौके पर ज़िले के इंचार्ज मंत्री गजेंद्र यादव, MP संतोष पांडे, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन नीलू शर्मा, छत्तीसगढ़ लेबर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन श्री योगेश दत्त मिश्रा और दूसरे बड़े लोग मौजूद थे.