छत्तीसगढ़ किसान हत्याकांड! आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ खुलासा और क्यों गिरफ्तार हुआ SDM समेत 4 गिरफ्तार

Chhattisgarh Farmer Murder Case: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने SDM करूण डहरिया समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 17, 2026 3:52:42 PM IST

Chhattisgarh Farmer Murder Case: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने SDM करूण डहरिया समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म बताया है और राज्य सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया है.

बलरामपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट वैभव बैंकर ने सोमवार को बताया कि पुलिस ने जिले के कोरंधा थाना इलाके के हंसपुर गांव के पास राम (62) उर्फ ​​रामनरेश की हत्या के आरोप में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर और कुसमी SDM करुण डहरिया और तीन अन्य लोगों विक्की सिंह उर्फ ​​अजय प्रताप सिंह, मंजीत कुमार यादव और सुदीप यादव को गिरफ्तार किया है. 

SP ने क्या कहा?

पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि डहरिया, सिंह, मंजीत और सुदीप रविवार देर रात SDM की सरकारी गाड़ी से हंसपुर गांव की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे उन्होंने गांव वालों पर गैर-कानूनी तरीके से बॉक्साइट माइनिंग और ट्रांसपोर्ट करने का आरोप लगाया और उन्हें लाठियों से पीटना शुरू कर दिया था. पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने बताया कि इस घटना में राम उर्फ ​​रामनरेश, अजीत राम (60), और आकाश अगरिया (20) घायल हो गए है. तीनों को कुसमी के एक अस्पताल ले जाया गया है. जहां डॉक्टरों ने रामनरेश को मृत घोषित कर दिया है. बाकी दो का अभी इलाज चल रहा है.

FIR दर्ज की गई और जांच के बाद गिरफ्तारियां की गईं

अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने SDM समेत चार आरोपियों को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

SP ने बताया कि ‘पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे इलाके में बॉक्साइट की अवैध माइनिंग रोकने गए थे. हालांकि SDM अपने साथ प्राइवेट लोगों को क्यों ले गए, इसकी जांच की जा रही है.’

घटना के विरोध में नारेबाजी और सड़क जाम

घटना की जानकारी मिलने के बाद सर्व आदिवासी समाज, स्थानीय ग्रामीणों और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कुसमी में सड़क जाम कर दिया और नारे लगाए फिर  मृतक के परिवार को मुआवजा देने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. गांववालों का आरोप है कि SDM और उनके आदमियों ने उन पर तब हमला किया जब वे अपने खेतों में सिंचाई करके लौट रहे थे.

SP ने कहा, “घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति कंट्रोल में है। इलाके में और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।”

भूपेश बघेल ने ‘X’ पर क्या लिखा

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, “BJP के सुशासन में फैले ‘एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म’ ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में एक बेगुनाह गांववाले को अपना शिकार बना लिया है. आरोप है कि कुसमी के SDM और नायब तहसीलदार ने पांच-छह और लोगों के साथ मिलकर बलरामपुर में खेतों में सिंचाई करके लौट रहे किसानों को बुरी तरह पीटा है. SDM और उनके साथियों ने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि एक किसान की चोटों से मौत हो गई, और दो दूसरे अस्पताल में भर्ती है. पूरा मामला गैर-कानूनी बॉक्साइट माइनिंग से जुड़ा है. कुछ दिन पहले गांववालों ने गैर-कानूनी बॉक्साइट माइनिंग में लगे एक ट्रक को रोका था, जिससे उनकी अपनी जान चली गई. पूरी BJP सरकार और उसके अधिकारी गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और भ्रष्टाचारियों को पालने-पोसने में लगे है.”

राजनांदगांव से BJP MP और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन इस मामले की पूरी संवेदनशीलता से जांच कर रहे है. पांडे ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मामले में घटिया राजनीति करने की आदी है. भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुई गड़बड़ी को जनता अभी तक नहीं भूली है. सूरजपुर, कोंडागांव और गरियाबंद जैसी घटनाओं में कांग्रेस से जुड़े लोग शामिल है. दूसरों पर उंगली उठाने से पहले कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर झांकना चाहिए.

