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AI से तस्वीरों को एडिट कर इंस्टाग्राम पर वायरल करने की दी धमकी, मांगे 5 लाख रुपये और फिर करने लगा…

AI Blackmail Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एआई का इस्तेमाल कर महिला की तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.

By: Sohail Rahman | Published: July 28, 2026 11:15:21 AM IST

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में तस्वीरों को एआई से एडिट कर करने लगा ब्लैकमेल
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में तस्वीरों को एआई से एडिट कर करने लगा ब्लैकमेल


Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स ने एआई का इस्तेमाल कर महिला की तस्वीरों को एडिट किया और ब्लैकमेल करने लगा. इसके बाद इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की मांग करने लगा. साथ ही उसने महिला के पति को जान से मारने की धमकी दी और पैसे न देने पर पति से तलाक लेने का दबाव बनाया. शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए छावनी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 24 जुलाई को छावनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें उन्होंने बताया कि रविंद्र भारती नाम का एक युवक बार-बार फोन कर रहा था और 5 लाख रुपये की मांग कर रहा था.

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आरोपी ने क्या धमकी दी?

आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वह उसकी एआई-एडिटेड तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल कर देगा. जिससे उसकी बदनामी होगी. वह लगातार धमकियां देकर महिला पर मानसिक दबाव बना रहा था. इसके अलावा, महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी. इसके अलावा, वह लगातार उस पर पति से तलाक लेने का दबाव बना रहा था.

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परिवार तनाव में आ गया

आरोपी की धमकियों के कारण उनका पूरा परिवार तनाव में था. शिकायत मिलने पर छावनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी और साइबर और तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की, उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने AI तकनीक का इस्तेमाल कर महिला की तस्वीरों को एडिट करने और उन तस्वीरों के माध्यम से ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने की कोशिश करने की बात कबूल की.

पुलिस ने मोबाइल फोन किया जब्त

पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सबूत आरोपी से जब्त कर लिए हैं. उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया और AI जैसी नई तकनीकों के गलत इस्तेमाल से किसी को ब्लैकमेल करना, बदनाम करना या धमकाना एक गंभीर अपराध है.

ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, पुलिस ने लोगों को सलाह दी कि अगर कोई AI-जनरेटेड तस्वीरों या वीडियो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता है या पैसे मांगता है, तो डरने के बजाय तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए.

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Tags: chhattisgarh newscrime news
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