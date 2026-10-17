छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव चोटिल, धार्मिक कार्यक्रम में लगी चोट; अस्पताल में भर्ती, सभी कार्यक्रम रद्द

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लोरमी में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान चोट लग गई. इसके बाद उन्हें बिलासपुर के सिम्स अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उनके पैर की जांच कर प्राथमिक उपचार किया और कच्चा प्लास्टर बांधा.

सभी कार्यक्रम हुए रद्द

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव चोटिल हो गए हैं. उन्हें लोरमी में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान चोट लगी, जिसके बाद बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उनके पैर में कच्चा प्लास्टर बांधा है. जानकारी के मुताबिक, उनके लिगामेंट में चोट और फ्रैक्चर की आशंका जताई गई है. चोट लगने के कारण उप मुख्यमंत्री के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं. फिलहाल अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है.

इलाज जारी है

बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल पहुंचाया गया. यहां डॉक्टरों ने उनके पैर की जांच की और प्राथमिक उपचार के बाद कच्चा प्लास्टर बांधा. फिलहाल उनकी चोट कितनी गंभीर है और आगे किस तरह का उपचार किया जाएगा, इसे लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.