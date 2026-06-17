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Chhattisgarh Crime News: नहाने जा रही थी पत्नी… बाथरूम के पास पकड़ लिया, एक मिनट के भीतर कर डाला घिनौना कांड

Chhattisgarh Crime News: महिला की हत्या में पत्नी को गिरफ्तार किया है. हत्या उस समय की जब वह बाथरूम में नहाने के लिए जा रही थी.

By: JP Yadav | Published: June 17, 2026 2:52:34 PM IST

Chhattisgarh Crime News: नहाने जा रही थी पत्नी... बाथरूम के पास पकड़ लिया, एक मिनट के भीतर कर डाला घिनौना कांड
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Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर पर एक शख्स पत्नी के चरित्र पर शक करता था.  आरोपी का अपनी पत्नी का किसी अन्य से बातचीत करना पसंद नहीं था. इसको लेकर वह बार-बार पत्नी को टोकता था. नहीं मानने पर उसने पत्नी को मारने का प्लान बना लिया. पिछले दिनों पति ने अपनी ही पत्नी पर लोहे के धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. हत्या की वारदात को तब अंजाम दिया जब वह बाथरूम में नहाने जा रही थी. इस दौरान पति ने महिला का गला काट दिया और उसने मौके पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया.

हत्या का यह पूरा मामला न्यायधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित दीनदयाल कॉलोनी का है. मिली जानकारी के मुताबिक, महिला मंगलवार (16 जून, 2026) को दोपहर करीब 4 बजे अपने घर में चल रहे निर्माण कार्य में बेटे और बहू के साथ मजदूरी कर रही थी. इस बीच पति को भूख लगी.इस बीच पत्नी नहाने जाने लगी तो पति से कहा कि कि लकड़ियां काट दो. वहीं, खाना बनाने से पहले जैसे ही महिला बाथरूम की ओर बढ़ी तो पति ने अचानक उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. वार इतना घातक था कि महिला का गला कट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. 

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बेटे ने पकड़वाया हत्यारोपी पिता को

घटनास्थल पर मौजूद बेटे पुलिस को फोन किया और फिर हमलावर पिता को पकड़ लिया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या की वजह पत्नी के चरित्र पर शक है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पड़ोसियों के मुताबिक, आरोपी को पत्नी का किसी अन्य से बातचीत करना पसंद नहीं था. वह इसके लिए बार-बार पत्नी को टोकता भी था. 

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उधर, सीएसपी निमितेश सिंह का कहना है कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर भी संदेह है. इसके लिए श्रमिकों के अलावा पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है. 

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Tags: chhattisgarh crime news
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